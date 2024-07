Taylor Swift: Χιλιάδες θαυμαστές της παρακολούθησαν συναυλία στο Μόναχο από κοντινό λόφο

Χιλιάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη συναυλία της στο Μόναχο αφού αναρριχήθηκαν σε λόφο κοντά στον συναυλιακό χώρο.

Παρά τη ζέστη, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου, κατέλαβαν θέσεις στον λόφο, ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας, τα εισιτήρια για την οποία είχαν εξαντληθεί.

Thousands of fans watched Taylor Swift's concert from a hill outside the Olympic Stadium in Munich where the US superstar performed one of her last Eras Tour shows in Germany. pic.twitter.com/NhUvdsYOyE

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, περίπου 25.000 θαυμάστριες και θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ (Swifties) παρακολούθησαν από απόσταση τη συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο (Olympiastadion).

🚨| Taylor Swift acknowledging the insane crowd of people on the hill outside the stadium at today's show in Munich, Germany! #MunichTSTheErasTour

"We have people in a park outside the stadium, thousands of people listening from out there!" pic.twitter.com/s8LZxYrsxA

— The Eras Tour (@tswifterastour) July 27, 2024