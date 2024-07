Μπρους Σπρίνγκστιν: Το «αφεντικό» στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μουσικών

Ο 74χρονος θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν είναι πλέον μέλος της λέσχης των μουσικών των οποίων η περιουσία ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια – όπως η Ριάνα, ο Τζέι Ζ και η Τέιλορ Σουίφτ – σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ, η φωνή της εργατικής τάξης των ΗΠΑ, το «αφεντικό» της ροκ συγκέντρωσε με την πάροδο δεκαετιών μια περιουσία που αποτιμάται σήμερα σε 1,1 δισ. δολάρια.

