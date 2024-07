Release Athens 2024: Duran Duran και JC Stewart στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τον JC Stewart, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός από την Ιρλανδία θα συνοδεύσει τους Duran Duran σε ένα από τα μεγαλύτερα shows του καλοκαιριού.

Ο John Callum Stewart μεγάλωσε σε μια φάρμα της Βόρειας Ιρλανδίας και στα 27 του χρόνια έχει ήδη καταφέρει πολλά. Ερωτευμένος με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, ξεκίνησε τις σόλο εμφανίσεις ενώ ήταν ακόμα μαθητής και σε ηλικία 18 χρονών κυκλοφόρησε μόνος του το πρώτο του single, με τίτλο “Gold”.

Στα 21 του υπέγραψε στη Warner Music και έγινε χρυσός στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ενώ λίγο αργότερα συνεργάστηκε με τον Σκοτσέζο super star Lewis Capaldi, με τον οποίο έγραψε το hit “Hollywood” που πλέον έχει ξεπεράσει τα 80εκ streams στο Spotify.

Η διασκευή του στο “I’ll Be There For You”, της θρυλικής σειράς “Friends”, έγινε viral σε ολόκληρο τον πλανήτη, με την Jennifer Aniston να τον αποθεώνει και τον ίδιο να πραγματοποιεί τις πρώτες του εμφανίσεις στην αμερικανική τηλεόραση. Πλέον, έχει επιστρέψει πάλι στη χώρα του και την τελευταία διετία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πλέον ανερχόμενους τραγουδοποιούς της γενιάς του που ξεχωρίζει χάρις στο προσωπικό του στυλ και τις καθηλωτικές, ζωντανές εμφανίσεις του.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 75€ και για περιορισμένο αριθμό.

Επίσης, για λίγες ακόμα ημέρες είναι διαθέσιμη και μια ειδική προσφορά του Release Athens 2024, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Massive Attack, Beak>, Mount Kimbie (17/7, Πλατεία Νερού) + Duran Duran, JC Stewart (18/7, Πλατεία Νερού) προς 120€ (κέρδος από 20€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr +more.com

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr