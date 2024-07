Sting: Δύο μαγικές βραδιές στο Ηρώδειο

Το βράδυ της Παρασκευής 5 και του Σαββάτου 6 Ιουλίου, ο σπουδαίος καλλιτέχνης, στην επιστροφή του κάτω από το φως της Ακρόπολης και του έναστρου αθηναϊκού ουρανού, ήταν μαγευτικός.

Γεμάτος ενέργεια, ο Βρετανός θρύλος της μουσικής, αποθεώθηκε από όλους όσοι κατέκλυσαν το Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου.

Ο Sting αφού παρουσίασε την Giordana Angi η οποία έδωσε το συναυλιακό έναυσμα μέχρι ο κόσμος να πάρει θέση στις κερκίδες του ρωμαϊκού θεάτρου, εμφανίστηκε στη σκηνή με την κιθάρα του και πλαισιωμένος από τον Dominic Miller, μόνιμο κιθαρίστα του τις τελευταίες δεκαετίες και τον ντράμερ Chris Maas, στην πρώτη μεταξύ τους συνεργασία, που φάνηκε από την πρώτη μέρα, πως θα φέρει εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Με τη μελωδική, δυναμική και εξαιρετικά οικεία φωνή του Sting, οι νέες ενορχηστρώσεις των πασίγνωστων τραγουδιών του, ενθουσίασαν τους fans του τεράστιου καλλιτέχνη, που περίμεναν τρία χρόνια για να τον απολαύσουν ξανά.



Από το «Message in a bottle», το «King of pain» και το «Every breath you take» από τα πρώιμα χρόνια με τους Police, στο «Englishman in New York», το «Shape of my heart» και το «Desert rose» της σόλο καριέρας του, ο Sting δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο.



Ακόμα περισσότερο όταν επέστρεψε στη σκηνή στο τέλος για να ερμηνεύσει τα iconic «Roxanne» και «Fragile», κάνοντας το κοινό να υποκλιθεί με ένα standing ovation αρκετών λεπτών, σε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς της εποχής μας.

Η στιγμή-ορόσημο του διημέρου, ήρθε μετά το «Can’t Stand», όταν ο Sting κάλεσε κοντά του στη σκηνή, τον άνθρωπο που τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με τη μουσική.



Τον πρώην frontman των Animals και προπάτορα της ροκ μουσικής που δεν χρειάζεται περιττές συστάσεις. Ο τεράστιος Έric Burdon βρέθηκε στο πλευρό του φίλου του και μαζί ερμήνευσαν τοu θρυλικό «Spill the wine», από το άλμπουμ «Eric Burdon declares War», μπροστά στο έκπληκτο κοινό, που βρέθηκε σε μία, αν μη τι άλλο, ιστορική στιγμή.



