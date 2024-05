ABBA: Άντερσον και Ουλβέους μιλούν για στιγμές που ξεχώρισαν στην πορεία τους

Οι Μπένι Άντερσον και Μπιορν Ουλβέους των ΑΒΒΑ αποκάλυψαν τα επιτεύγματα, για τα οποία αισθάνονται περήφανοι, από τη νίκη του συγκροτήματος στη Eurovision έως την ένταξη στο Rock and Roll Hall of Fame.

Σε δηλώσεις τους με αφορμή τη διετή επέτειο του Abba Voyage, ο Μπιορν Ουλβέους παραδέχτηκε ότι αισθάνεται περισσότερο περήφανος για τη στιγμή που ξεκίνησαν όλα – τη Eurovision επειδή καθιέρωσε το συγκρότημα ως γνωστό όνομα. Ήταν πριν από 50 χρόνια όταν το τετραμελές σουηδικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή του Brighton Dome στο Μπράιτον της Αγγλίας και κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1974 με το νικητήριο τραγούδι «Waterloo».

«Η αίσθηση μετά ότι τώρα όλος ο κόσμος μας ήξερε και ότι μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε στη δημιουργία τραγουδιών ήταν απολύτως φανταστική» είπε το μέλος του συγκροτήματος για τη νίκη των ABBA στη Eurovision κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Q&A για τον εορτασμό της επετείου του Abba Voyage.

Ο Άντερσον είπε ότι η στιγμή που αισθάνθηκε μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν όταν προσκλήθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

«Είναι μερικές στιγμές που ξέρεις ότι έχεις γράψει μια καλή μελωδία. Δεν συμβαίνει συχνά, μπορεί να συνέβη δέκα φορές τα τελευταία 40 χρόνια» ανέφερε.



Εκτός από την επέτειο των δύο χρόνων του Abba Voyage το συγκρότημα γιορτάζει τα 50 χρόνια από τη νίκη του στη Eurovision.