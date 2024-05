Ο Γιώργος Περρής στο Φεστιβάλ Καννών

Το Σάββατο 18 Μαΐου ο Γιώργος Περρής περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 77ου Φεστιβάλ Καννών, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Il était une fois Michel Legrand / Once upon a time Michel Legrand.

Το ντοκιμαντέρ του David Hertzog Dessites που προβλήθηκε στο τμήμα του φεστιβάλ Cannes Classics 2024, είναι αφιερωμένο στην ζωή και την καριέρα του εμβληματικού συνθέτη Michel Legrand (1932-2019), ενός σπουδαίου καλλιτέχνη εκτός νόρμας που στιγμάτισε το παγκόσμιο σινεμά με τις μελωδίες του.



Ο Γιώργος Περρής εμφανίζεται στην ταινία, δίπλα σε ζωντανούς θρύλους της διεθνούς μουσικής σκηνής όπως η Barbra Streisand, η Νάνα Μούσχουρη, ο Quincy Jones και ο Sting. Μέσα από τις αφηγήσεις των σημαντικών αυτών καλλιτεχνών και άλλο ανέκδοτο υλικό, η ταινία παρουσιάζει άγνωστες πλευρές της προσωπικότητας ενός ανθρώπου που -ως το τέλος του- αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική.

O Michel Legrand είχε προταθεί για 13 φορές για Oscar, κερδίζοντας τελικά 3 χρυσά αγαλματίδια και κατείχε στη συλλογή του 5 βραβεία Grammy καθώς και μία Χρυσή Σφαίρα. Μεταξύ άλλων έχει γράψει τη μουσική για ταινίες όπως: “Οι Ομπρέλες του Χερβούργου”, “Yentl”, “The Thomas Crown Affair”, “Summer of ’42”, ενώ στην τεράστια πορεία του έχει συνεργαστεί και με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές παγκοσμίως.

MICHEL X ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Michel Legrand συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιώργο Περρή το 2014, με αφορμή τη διασκευή του τραγουδιού “I Will Wait for You” σε γαλλικά και αγγλικά, το οποίο κυκλοφόρησε στον πρώτο αγγλόφωνο δίσκο του διεθνή Έλληνα τραγουδιστή. Τα επόμενα χρόνια πραγματοποίησαν κοινές συναυλίες στην Ρωσία, ενώ το 2018 ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν μαζί και στην Αθήνα σε μια sοld out βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, μία συναυλία που τελικά ακυρώθηκε λόγω βροχής.

Η συμμετοχή του Γιώργου Περρή στην συγκεκριμένη ταινία και στο Φεστιβάλ των Καννών είναι άλλη μια αναγνώριση στη μεγάλη διεθνή καλλιτεχνική του πορεία.