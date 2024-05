Nightstalker και Naxatras ενώνουν τις δυνάμεις τους

Οι Nightstalker και οι Naxatras είναι δυο μπάντες που υπηρετούν πιστά τον σκληρό ψυχεδελικό ήχο, όντας πλέον από τους πιο αναγνωρίσιμους πρεσβευτές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σταθερά και επίμονα, χτίζουν την πορεία τους στο μουσικό σύμπαν μεγαλώνοντας συνεχώς το κοινό τους σε κάθε live και σε κάθε δίσκο.

Για πρώτη φορά σε μία double bill συναυλία, ενώνουν τις δυνάμεις τους και υπόσχονται ο συνδυασμός των γκαζωμένων riffs με τους ψυχεδελικούς ήχους να μας απογειώσει σε ένα υπερβατικό όσο και εκτονωτικό ταξίδι.



INFO:

Πόρτες: 19:30

‘Eναρξη: 21:00

Τιμή εισιτηρίων: Προπώληση 15€, Ταμείο 18€

(Ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 10 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά: https://www.more.com/music/nightstalker-naxatras/

Nightstalker

Οι Nightstalker ετοιμάζουν πυρετωδώς τον 9ο δίσκο τους πάντα με πυξίδα την underground ψυχή και την ωμή δύναμη του σκληρού ήχου!

Πιστοί όσο λίγοι στο αυθεντικό rock ‘n’ roll attitude και στο φανατικό κοινό τους που γεμίζει ασφυκτικά κάθε χώρο που εμφανίζονται, επιστρατεύουν εντυπωσιακά riffs, εθιστικά ρεφρέν, groovy ρυθμούς και ψυχεδελικές εκρήξεις, για να φτιάξουν rock ’n’ roll ύμνους ανατινάζοντας ξανά και ξανά τα stages σε Ελλάδα και Ευρώπη, αφήνοντας τους εκστασιασμένους φίλους τους σε αναμονή της επόμενης εμφάνισης.

Από τις συναυλίες των 100 και 200 ατόμων, μέχρι τις κατάμεστες αρένες και τα ευρωπαϊκά τουρ και φεστιβάλ της τελευταίας δεκαετίας, δεν πρόδωσαν ποτέ τα ιδανικά τους και δεν απογοήτευσαν ποτέ τους ακροατές τους. Πέρασαν πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που ο Argy, ντράμερ τότε, ξεκίνησε την μπάντα και λίγο μετά βρέθηκε με τον Αντρέα. Στην πορεία και μετά από αλλαγές στη σύνθεση, έδεσαν με τον Τόλη και τον Ντίνο αποτελώντας έκτοτε μια τετράδα φωτιά! Οκτώ albums με σύνθετο ήχο και ποικίλες rock διαδρομές και αμέτρητα εκρηκτικά live, έχουν χτίσει τον μύθο και την πραγματικότητα για μία από τις καλύτερες επί σκηνής heavy rock μπάντες της Ευρώπης.

Naxatras

Έχει συμπληρωθεί περισσότερο από μια 10ετία από όταν οι Naxatras με αφετηρία τη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησαν να πειραματίζονται γύρω από το ψυχεδελικό rock, τα heavy κιθαριστικά riffs και τις δεμένες με groovy ατμόσφαιρα ταξιδιάρικες μελωδίες.

Η καταγραφή της πορείας αυτής άρχισε να συμβαίνει το 2012, όταν η καλλιτεχνική φιλοσοφία της μπάντας συναντήθηκε με τον Jesus I. Agnew και την αναλογική προσέγγιση στην ηχογράφηση των Magnetic Fidelity Studios, όπου στη διάρκεια μιας μέρας, το ντεμπούτο ομώνυμο album ηχογραφήθηκε στην ολότητα του, live. Η εγκάρδια υποδοχή που του επιφύλαξε το παγκόσμιο underground άνοιξε το δρόμο για τις πρώτες συναυλίες εντός και εκτός συνόρων, με 5 βαλκανικές χώρες να συντροφεύουν την Ελλάδα και να σχηματίζεται έτσι ο πρώτος πυρήνας φίλων και υποστηρικτών.

Χωρίς καθυστέρηση, η διαδικασία δημιουργίας των ανέβασε στροφές και μετά από ένα EP, το δεύτερο album “II”(2016) ετοιμάστηκε με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία αναλογικού παιξίματος και live ηχογράφησης. Μετά από ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση στο album, το καλοκαίρι του 2016 οργανώθηκε η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία που πέρασε από 10 χώρες και συνέχιζε να χτίζει την πεποίθηση ότι αυτό το σχήμα ζει και αναπνέει για τη σκηνή.

Ο κύκλος album-περιοδεία είχε πλέον παγιωθεί, οι ρυθμοί είχαν ανέβει ακόμα περισσότερο και με προπομπό το single “All The Stars Collide Into A Single Ray” να δείχνει το δρόμο, μέσα στο 2018 έφτασε η στιγμή για το “III”, το δίσκο που άλλαξε όσο κανένας μέχρι στιγμής την πορεία αυτού του σχήματος. Το κοινό ήταν πλέον εκεί, αφοσιωμένο και έτοιμο να απορροφήσει την ταξιδιάρικη διάθεση της μουσικής και οι ζωντανές εμφανίσεις που μόνο προς τα επάνω μπορούσαν να πάνε πλέον, έφτασαν να είναι 40 σε όλη την Ευρώπη (μεταξύ άλλων στα Desertfest, Dunajam, Ozora, Up In Smoke, Keep It Low, Rock Im Waid, Krach am Bach) και η επίσημη παρουσίαση του έγινε με ένα ιστορικό sold out live στο Gagarin 205 της Αθήνας που συνοδεύτηκε με τη live ηχογράφηση με τη συνεργασία του ελληνικού Metal Hammer.

Το 2019 αναλώθηκε στην προετοιμασία του επόμενου album και σε ακόμα περισσότερες εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την πρώτη τους επίσκεψη στην Αυστραλία, όπου μπήκαν οι βάσεις για το “IV” (που μετά το αναγκαστικό διάλειμμα του 2020 σε όλα τα επίπεδα) το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Με την προσθήκη του Παντελή Κάργα στα πλήκτρα, το IV αποτελεί το πιο φιλόδοξο άλμπουμ της μπάντας και μουσικά κινείται στα progressive rock μονοπάτια των 70’s. Το 2022 το IV ταξίδεψε σε περισσότερες από 20 χώρες, αφού οι περιοδείες τους έβγαλαν σε 54 διαφορετικούς συναυλιακούς σταθμούς μέσα σε ένα χρόνο.