Η Billie Eilish κυκλοφόρησε τo πιο τολμηρό της έργο μέχρι σήμερα

To πιο τολμηρό της έργο μέχρι σήμερα, το «Hit Me Hard And Soft», είναι μια ποικιλόμορφη αλλά συνεκτική συλλογή τραγουδιών, που ακούγονται ιδανικά στο σύνολό της από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το άλμπουμ κάνει ακριβώς όπως υποδηλώνει ο τίτλος: σε χτυπάει δυνατά και απαλά τόσο στιχουργικά όσο και ηχητικά.

Το “Hit Me Hard And Soft” γράφτηκε από την Billie Eilish και τον Finneas, τον αδερφό και μακροχρόνιο συνεργάτη της, ο οποίος κάνει και την παραγωγή του άλμπουμ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Billie Eilish σεβόμενη το περιβάλλον, αποφασίζει το φυσικό της προϊόν (cd και βινύλια) να είναι 100% από ανακυκλώσιμα υλικά!

Παράλληλα με την κυκλοφορία της νέας της δισκογραφικής δουλειάς η Billie Eilish μόλις ανακοίνωσε και παγκόσμια περιοδεία που ξεκινά τον Σεπτέμβρη.