Eurovision 2024: Ο Α’ Ημιτελικός, απευθείας από τη Σουηδία, στην ΕΡΤ1

Η «καρδιά» του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision χτυπάει στο Μάλμε της Σουηδίας, και η ΕΡΤ1, σε απευθείας σύνδεση με τη σκηνή του Μalmö Arena, μεταδίδει τον Α’ Ημιτελικό την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, στις 22:00.

O Θανάσης Αλευράς και o Ζερόμ Καλούτα θα σχολιάσουν τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.

Η Κύπρος εμφανίζεται στην 1η θέση του Α’ Ημιτελικού.

Η σειρά εμφάνισης όλων των χωρών στον Α΄ Ημιτελικό: Κύπρος, Σερβία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Πολωνία, Κροατία, Ισλανδία, Γερμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Μολδαβία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Αυστραλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο.

Στον Α’ Ημιτελικό, εμφανίζονται και ψηφίζουν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις «Big Five», καθώς και η διοργανώτρια Σουηδία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον Τελικό.

Τους δύο Ημιτελικούς (7 και 9 Μαΐου) και τον Τελικό (11 Μαΐου) θα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1, και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα.

Η Μαρίνα Σάττι, με την ομάδα της, στο Τιρκουάζ Χαλί της Eurovision

Το Τιρκουάζ Χαλί στρώθηκε και φέτος, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαγωνιστικής εβδομάδας της 68ης Eurovision, που διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας.

H Μαρίνα Σάττι, ευδιάθετη και χαμογελαστή, περπάτησε στο Τιρκουάζ Χαλί (Turquoise Carpet) και συνομίλησε με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, καθώς και με τις παρουσιάστριες του event, τις δημοφιλείς drag queens Elecktra και Tia Kofi.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας και η ομάδα της, καθώς και οι καλλιτέχνες από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στη Eurovision, παρέλασαν, φωτογραφήθηκαν και διασκέδασαν, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε, σήμερα Κυριακή 5 Μαΐου 2024, στο συνεδριακό και συναυλιακό μέγαρο Malmö Live, στην καρδιά του Μάλμε.

