«Rock and Roll Hall of Fame»: Οι υποψήφιοι για το 2024

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 15 υποψηφίων που διεκδικούν μία θέση στο «Rock and Roll Hall of Fame» για το 2024.

Οι Μαράια Κάρεϊ, Σερ, Όζι Όσμπορν, Πίτερ Φράμπτον είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρίσκονται στη λίστα για πρώτη φορά, μαζί με την Σινέντ Ο’ Κόνορ που έφυγε από την ζωή τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 56 ετών.

Επίσης, οι Foreigner, Kool & the Gang, Oasis μαζί με τους Λένι Κράβιτζ και Sade.

Είναι η δεύτερη υποψηφιότητα για τους Mary J. Blige, Eric B. & Rakim, Jane’s Addiction και Dave Matthews Band και η τρίτη φορά για το ραπ γκρουπ από το Κουίνς, A Tribe Called Quest που συμπληρώνει την λίστα.

«Αυτή η αξιοσημείωτη λίστα υποψηφίων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τη μουσική που το Rock and Roll Hall of Fame τιμά και γιορτάζει», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Rock & Roll Hall of Fame Foundation, Τζον Σάικς.

«Συνεχίζοντας στο πνεύμα του αληθινού Rock & Roll, αυτοί οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τους δικούς τους ήχους που επηρέασαν γενιές και αμέτρητους άλλους που ακολούθησαν τα βήματά τους».

Σύμφωνα με το Βillboard, ο Όζι Όσμπορν, ο οποίος κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα ως σόλο καλλιτέχνης, έχει ήδη ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, ως μέλος των Black Sabbath το 2006.