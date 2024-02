Τόμπι Κιθ: Πέθανε, σε ηλικία 62 ετών, ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι

Ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι μουσικής, Τόμπι Κιθ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του στομάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο τραγουδιστής πέθανε το βράδυ της Δευτέρας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, η οποία παρακάλεσε για ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Ο τραγουδιστής που έγινε γνωστός για επιτυχίες όπως το «Should’ve Been a Cowboy» και το «Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)», έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.

Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για το ζήτημα, αποκαλύπτοντας την αρχική του διάγνωση και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της συζύγου του, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

Ο Τόμπι Κιθ υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία, ακτινοβολία και χειρουργική επέμβαση σε διάστημα έξι μηνών, όπως μοιράστηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Oklahoman» τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Παρά τις δυσκολίες, παρέμενε αισιόδοξος και ενημέρωνε τους θαυμαστές του για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του και τα σχέδιά του για ανάρρωση.

Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας του, που διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους και κυκλοφόρησε πολλά δημοφιλή άλμπουμ, όπως τα «Blue Moon», «Pull My Chain» και «Unleashed» τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Με αυτές τις επιτυχημένες κυκλοφορίες, εδραιώθηκε στην ιστορία της κάντρι μουσικής.

Πριν αποκτήσει μια επιτυχημένη μουσική καριέρα, εργάστηκε σε πετρελαιοπηγές και έπαιξε ημι-επαγγελματικά ποδόσφαιρο στην Αμερική. Επιπλέον, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής του δράσης, ίδρυσε το 2006 ένα ίδρυμα για την υποστήριξη παιδιών που αγωνίζονται με τον καρκίνο.

Στα People’s Choice Country Awards του 2023, ο Κιθ βραβεύτηκε με το Βραβείο Country Icon, αναγνωρίζοντας τη συνεχή επίδρασή του στον τομέα της κάντρι μουσικής.