Grammy 2024: Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ιστορία

Η Τέιλορ Σουίφτ, έγραψε ιστορία με το άλμπουμ της «Midnights». Η σούπερ σταρ της ποπ, κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς, στα βραβεία Grammy 2024, συμπληρώνοντας τέσσερις νίκες σε αυτή την κατηγορία κατά τη διάρκεια της καριέρας της, τις περισσότερες για κάθε καλλιτέχνη.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι θρύλοι της μουσικής Φρανκ Σινάτρα, Πολ Σάιμον και Στίβι Γουόντερ κέρδισαν το σημαντικό βραβείο από τρεις φορές ο καθένας. Στη σκηνή μάγεψαν με την παρουσία τους η θρυλική Τζόνι Μίτσελ, η οποία κέρδισε ακόμη ένα βραβείο, η Dua Lipa, η Billie Eilish, αλλά και ο Travis Scott.

Η Σουίφτ εξέπληξε το κοινό κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, ανακοινώνοντας ότι θα κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της, «The Tortured Poets Department», στις 19 Απριλίου.

Τα βραβεία Grammy πραγματοποιήθηκαν για άλλη μια φορά στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες ενώ ο κωμικός και πρώην παρουσιαστής του «The Daily Show» Τρέβορ Νόα παρουσίασε την τελετή για τέταρτη συνεχή φορά.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην 66η διοργάνωση των Βραβείων Grammy, όταν στη σκηνή ανέβηκε η Σελίν Ντιόν για να απονείμει το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρoνιάς καθώς αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση της 55χρονης τραγουδίστριας σε τελετή μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου.

«Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ. Είστε πανέμορφοι. Όταν σας λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όσοι είναι ευλογημένοι να βρίσκονται στην τελετή των Grammy, δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την αγάπη και τη χαρά που φέρνει η μουσική στις ζωές μας και σε όλο τον κόσμο. Και τώρα με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω το Grammy που πριν από 27 χρόνια μου έδωσαν η Νταϊάνα Ρος και ο Στινγκ, αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς» είπε η Σελίν Ντιόν.

Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι πάσχει από τη σπάνια νευρολογική διαταραχή Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome-SPS), μια ασθένεια που είναι ανίατη.

Η λίστα των νικητών της 66ης τελετής απονομής των Grammy

Καλύτερη ηχογράφηση

Miley Cyrus – Flowers

Βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη

Victoria Monét

Το τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie

Καλύτερο ποπ άλμπουμ της χρονιάς

Taylor Swift – Midnights

Καλύτερο R&B τραγούδι

SZA – Snooze

Καλύτερη σόλο ερμηνεία ποπ

Miley Cyrus – Flowers

Καλύτερο folk άλμπουμ

Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport (Live)

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/συγκροτήματος

SZA featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Καλύτερη ποπ χορευτική ηχογράφηση

Kylie Minogue – Padam Padam

Καλύτερο R&B άλμπουμ

Victoria Monét – Jaguar II

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Killer Mike featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

Killer Mike – Michael

Τραγουδοποιός της Χρονιάς, μη κλασικό τραγούδι

Theron Thomas

Παραγωγός της χρονιάς

Jack Antonoff