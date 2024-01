Τέιλορ Σουίφτ: Η δύναμη της απόλυτης σταρ του 2023

Η Τέιλορ Σουίφτ μοιάζει να κατέχει πολύ μεγαλύτερο πλούτο, από τα δισεκατομμύρια που επίσημα της αποδίδουν το Bloomberg και το Forbes.

Και ο πλούτος αυτός μοιάζει να πηγάζει από την αστείρευτη ενέργειά της, που εκτοξεύει στην κορυφή τραγούδια, θαυμαστές, τραπεζικούς λογαριασμούς και ρεκόρ – που επιτυγχάνονται το ένα μετά το άλλο. Και μιλώντας για ρεκόρ, σύμφωνα με το BBC, το οποίο επικαλείται τη μουσική επιθεώρηση Pollstar, ένα νέο ρεκόρ είναι αυτό των εισπράξεων από την περιοδεία Eras.

Η περιοδεία αποδεικνύεται χρυσή, καθώς οι πρώτες 60 συναυλίες της απέφεραν στα ταμεία 1,04 δισ. δολάρια (829 εκατ. λίρες). Τον εισπρακτικό θρίαμβο πλαισιώνουν η κατάρρευση ιστοσελίδων προπώλησης εισιτηρίων, η ασφυκτική πληρότητα των ξενοδοχείων στις πόλεις των συναυλιών, ακόμα και οι δονήσεις του εδάφους που συνοδεύουν τις συναυλίες.

Στην εμφάνισή της στο Σιάτλ οι σεισμογράφοι κατέγραψαν δονήσεις στο έδαφος που ήταν συγκρίσιμες με έναν σεισμό 2,3 Ρίχτερ. Σε πρόσφατη ανάλυσή του το CNN αναφέρει πως η Σουίφτ είχε το 2023 την καλύτερη χρονιά από οποιονδήποτε επιχειρηματία εδώ και χρόνια. «…Απέκτησε τεράστια οικονομική δύναμη φέτος, χωρίς να διευθύνει μια μεγάλη εταιρεία ή να βρεθεί στο τιμόνι μιας κεντρικής τράπεζας» διαβάζουμε στην αρχή του άρθρου.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Αμερικανίδα σταρ της ποπ πέτυχε αξιοσημείωτα επιτεύγματα, που θα ήταν εντυπωσιακά για κάθε επιχειρησιακό ηγέτη που διευθύνει μια εταιρεία από αυτές που συναντάμε στην ετήσια λίστα Fortune 500. Η Σουίφτ κατάφερε να ηγηθεί μιας πιστής βάσης θαυμαστών, που εμφανίστηκαν πανέτοιμοι να ξοδέψουν, και βρέθηκε στην κορυφή μιας οικονομίας που καθορίζεται, κυρίως, από τις καταναλωτικές δαπάνες και αυτό συνιστά επιτυχία για κάθε επιχειρηματία – είτε φέρει είτε όχι τον τίτλο του «διευθύνοντος συμβούλου».

Η περιοδεία Eras -που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2024 και ήδη μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη- ήταν σαφώς το επίκεντρο της εκπληκτικής χρονιάς της Σουίφτ, με τη StubHub να αναφέρει ότι «ήταν η μεγαλύτερη» στην ιστορία των δύο δεκαετιών της εταιρείας εισιτηρίων – ξεπερνώντας άλλες επιτυχημένες όσον αφορά τις πωλήσεις εισιτηρίων.

Taylor Swift (@taylorswift13) is TIME's 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX

— TIME (@TIME) December 6, 2023