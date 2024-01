Λες Μακάν: Πέθανε ο θρυλικός μουσικός της τζαζ

Ο κόσμος της μουσικής θρηνεί την απώλεια του καινοτόμου καλλιτέχνη της τζαζ, Λες Μακάν (Les McCann). Ο μουσικός πέθανε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, στα 88 του χρόνια, μία εβδομάδα μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο με πνευμονία, σύμφωνα με τον μάνατζερ και παραγωγό του Alan Abrahams.

RIP Les McCann – what a pianist he was ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/HRjudm8j7o

— Lorraine King (@lorrainemking) December 31, 2023