«Last Christmas»: Στην κορυφή των χριστουγεννιάτικων charts με 39 χρόνια καθυστέρηση

Το διαχρονικά αγαπημένο «Last Christmas» των Wham βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή των χριστουγεννιάτικων charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα streams του κομματιού έφτασαν τα 13,3 εκατομμύρια αυτή την εβδομάδα, με συνέπεια το τραγούδι να ξεπεράσει το «You’re Christmas to Me» του Σαμ Ράιντερ και το «All I Want For Christmas Is You», της Μαράια Κάρεϊ.

Το «Last Christmas» κυκλοφόρησε το 1984, αλλά στα χριστουγεννιάτικα charts εκείνης της χρονιάς στο Νο1 βρέθηκε το «Do They Know It’s Christmas?» που κυκλοφόρησε το Band Aid, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τώρα, το τραγούδι έγραψε ιστορία ως εκείνο που χρειάστηκε περισσότερα χρόνια για να κατακτήσει τη συγκεκριμένη κορυφή.

«Αποστολή εξετελέσθη», δήλωσε ο Άντριου Ρίτζλεϊ των «Wham!». «Επιτέλους ανέβηκε στο τόσο περιζήτητο χριστουγεννιάτικο Νο1, που ήταν πάντα ο βασικός στόχος. Ο Τζορτζ (Μάικλ) θα είχε τρελαθεί που έπειτα από τόσα χρόνια επιτέλους φτάσαμε στην κορυφή», συμπλήρωσε.

Ο Ρίτζλεϊ παραδέχθηκε ότι η απογοήτευση ήταν τεράστια για τους δυο τους, όταν δεν κατάφεραν να κατακτήσουν την κορυφή εκείνη τη χρονιά. Αν δεν είχε κυκλοφορήσει το «Do They Know It’s Christmas?», συμπλήρωσε, τότε σίγουρα θα βρίσκονταν στο Νο1 με το δικό τους τραγούδι.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα μέσα Αυγούστου του 1984 στο Advision Studios του Λονδίνου. Ο Τζορτζ Μάικλ είχε διακοσμήσει ανάλογα το στούντιο ώστε να δημιουργηθεί η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Το βίντεο κλιπ του κομματιού γυρίστηκε λίγους μήνες αργότερα στην Ελβετία.