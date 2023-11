Tupac – Biggie: Σε δημοπρασία οι αστυνομικές καρτέλες με τα δακτυλικά τους αποτυπώματα

Οι αστυνομικές καρτέλες με τα δακτυλικά αποτυπώματα των ράπερ 2Pac και The Notorious B.I.G. πωλούνται μαζί με άλλα αναμνηστικά της hip-hop από τη Moments In Time.

Η καρτέλα σύλληψης του αείμνηστου ράπερ Tupac Shakur με τα δακτυλικά αποτυπώματά του χρονολογείται από τη σύλληψή του για σεξουαλική επίθεση το 1995.

H κάρτα του αείμνητου Biggie είναι του ίδιου έτους, όταν συνελήφθη για ληστεία και επίθεση στην Πενσυλβάνια. Οι κατηγορίες εναντίον του Notorious B.I.G. για ληστεία απορρίφθηκαν λίγο καιρό αργότερα.

Ο Tupac Shakur ωστόσο καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Αγιάνα Τζάκσον και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Tupac And Biggie's Signed Arrest Fingerprint Cards For Sale | Click to read more 👇 https://t.co/Nm7VkvWbsH

— TMZ (@TMZ) November 25, 2023