Ποντιακό γλέντι με τους αδελφούς Τσαχουρίδη

Μια μοναδική μουσική παράσταση παρουσιάζουν φέτος τα αδέλφια της καρδιάς μας, ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης.

Έρχονται στον ατμοσφαιρικό Πολυχώρο Λιπασμάτων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για μια βραδιά που συνδιοργανώνει ο Δήμος με την Ένωση Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας (1923-2023) στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ στη Θάλασσα», για να μας παρασύρουν σε μουσικές δίχως σύνορα. Μοναδικές ερμηνείες και διασκευές …και το απέραντο γαλάζιο του Σαρωνικού συνθέτουν το τοπίο αυτής της μουσικής παράστασης.

Σε αυτήν τη συναυλία ο καθένας μας θα ανακαλύψει ένα τραγούδι του αγαπημένο! Η ποντιακή λύρα θα πρωταγωνιστήσει και θα αγγίξει κάθε ψυχή.

Συντελεστές

Αντώνης Σαρακατσιάνος / πιάνο-ενορχηστρώσεις

Αθανάσιος Σωτηριάδης / πλήκτρα-προγραμματισμός

Γεώργιος Σκηπητάρης / καβάλ, κλαρίνο

Γεώργιος Κορτσινίδης / τύμπανα

Ιωάννης Πούλιος / λαούτο, κιθάρα

Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου /κρουστά

Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης / φωνή

Ματθαίος Τσαχουρίδης / ποντιακή λύρα, βιολί, φωνή

Καλλιτεχνική επιμέλεια / Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης

Ηχοληψία / Ιωάννης Ιωαννίδης (FOH) / Κώστας Πατρίκας (stage)

Artwork / wethinkdifferent.gr

Οι Καλλιτέχνες

Ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια. Το 1996 κερδίζει το πρώτο πανελλήνιο βραβείο ερμηνείας παραδοσιακής μουσικής και με υποτροφία της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Goldsmiths (πτυχίο, μεταπτυχιακό στην Εθνομουσικολογία), ενώ τελειώνει με άριστα τη διδακτορική του διατριβή ως υπότροφος του ιδρύματος Michael Marks Charitable Trust. Το 2004 αρχίζει τη συνεργασία του με τον Μίμη Πλέσσα στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Τα Παιδιά της Νιόβης» και ακολουθούν τα ορατόρια «Κοσμάς ο Αιτωλός» (σε ποίηση Ιάκωβου Αυλητή), «Απόστολος Παύλος», καθώς και η μουσική μονογραφία «Άγιες Μνήμες» (σε ποίηση Δημήτρη Ι. Μπρούχου). Το 2005 βραβεύεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Λονδίνου (Hellenic Foundation) ως «Ο πιο υποσχόμενος νέος Έλληνας καλλιτέχνης του Λονδίνου» και το 2006 αναλαμβάνει καλλιτεχνικός διευθυντής και σολίστας στο 21ο Διεθνές Βυζαντινό Συνέδριο του Λονδίνου με πατρόνα τον Πρίγκιπα Κάρολο. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος παραστάσεων, ηχογραφήσεων και σεμιναρίων καθώς και στο Βυζαντινό Φεστιβάλ του Λονδίνου ερμηνεύοντας το ειδικά γραμμένο έργο του Sir John Tavener «Μοιρολόι για την Κωνσταντινούπολη». Από το 2008 έως σήμερα, μαζί με τον αδερφό του Ματθαίο, υπήρξε κύριος εμπνευστής και παραγωγός των παραστάσεων «Ψυχή & Σώμα» αγκαλιάζοντας ένα παγκόσμιο ρεπερτόριο μουσικής σε σημαντικά κέντρα πολιτισμού του δυτικού κόσμου αλλά και της Μέσης Ανατολής. Από τον Σεπτέμβριο του 2008 – 2014 διετέλεσε Επισκέπτης Βοηθός Ερευνητή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2010 διδάσκει ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με κύριο αντικείμενο τη φωνητική παιδεία και την παιδαγωγική της. Τέλος, είναι κάτοχος μεταδιδακτορικού διπλώματος (2015) με βαθμό άριστα.

Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης γεννήθηκε στη Βέροια. Σε ηλικία 9 ετών παίρνει τα πρώτα μαθήματα ποντιακής λύρας από τον παππού του, ενώ στα 12 κάνει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά. Το 1996 κερδίζει το πρώτο Πανελλήνιο βραβείο παραδοσιακής μουσικής και κατόπιν υποτροφίας από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Goldsmiths (BA in Music Studies, Masters in Ethnomusicology). Από το 2007 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Phd in Performance Practice, University of London), του πρώτου παγκοσμίως στην αγγλική γλώσσα που αναφέρεται στην ποντιακή λύρα και στις μουσικές δυνατότητες του οργάνου. Το 2005, του απονέμεται το Πρώτο Βραβείο του Ιδρύματος Τεχνών Βρετανίας ως ο καλύτερος ερμηνευτής μη δυτικού οργάνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει συμμετάσχει σε πάμπολλα φεστιβάλ εθνικής μουσικής ανά τον κόσμο (WOMAD, WOMEX, ROSKILDE, LONDON JAZZ FESTIVAL etc.). Το 2004 ερμηνεύει το μουσικό Ολυμπιακό θέμα της τηλεόρασης του BBC με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας, ενώ το 2005 εμφανίζεται στο Ηρώδειο για την έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών, όπου ερμηνεύει συνθέσεις του Μίμη Πλέσσα με την ποντιακή λύρα. Το 2007 εμφανίζεται ως σολίστας με τον Cat Stevens στο Porchester Hall (Λονδίνο) και στο Royal Albert Hall του Λονδίνου με το μουσικό σχήμα «Music Beyond Borders».

Το 2008 συνεργάζεται ως σολίστας με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Ουκρανίας στην όπερα της Γενεύης με τη σπουδαία Ελβετή μουσικό Yasmine Tamara, όπου ερμηνεύουν διάσημες μελωδίες του Hollywood. Την ίδια χρονιά προσκαλείται σε κονσέρτο, μαζί με τον αδερφό του Κωνσταντίνο, από τη διεθνή οργάνωση «Φίλοι του Αγίου Όρους» παρουσία του Πρίγκιπα Καρόλου και νυν βασιλιά της Αγγλίας Κάρολου ΙΙΙ. Επίσης, είναι ο πρώτος Έλληνας σολίστας μουσικός που εμφανίζεται στο Ιράκ (Art Palace Centre, Σουλεϊμανία, 2009). Από το 2011 διαμένει στην Ελλάδα και ταξιδεύει τον ήχο και τις μουσικές δυνατότητες της ποντιακής λύρας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Έχει δημιουργήσει μαζί με τον αδερφό του Κωνσταντίνο το μουσικό σχήμα «Ψυχή και Σώμα», όπου εκτελούν ένα παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο που εκπλήσσει το κοινό σε κάθε τους εμφάνιση. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες συνθέτες (Μίκης Θεοδωράκης, Μίμης Πλέσσας, Σταύρος Ξαρχάκος, Χρήστος Νικολόπουλος κ.ά.). Ο Ματθαίος διδάσκει ποντιακή λύρα στο Δημοτικό Ωδείο της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.playlyra.com. Εκτός από ποντιακή λύρα παίζει βιολί, λαούτο, ούτι, μπουζούκι, κιθάρα, Ιρανική λύρα, Αφγανικό ρεμπάπ, καθώς επίσης και την Αφγανική και Ουζμπέκικη λύρα. Η ποντιακή λύρα, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, είναι ολόκληρη η «ψυχή» του.

Χώρος: Πολυχώρος Λιπασμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας / Κεντρική Σκηνή (Σιλό)

Συνδιοργάνωση: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας – Ένωση Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Είσοδος Ελεύθερη

Σύντομο ιστορικό της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Με την άφιξη των πρώτων προσφύγων ήδη από το 1919 στην περιοχή του Πειραιά, κυρίως δυτικά του λιμανιού, στη σχεδόν ακατοίκητη τότε βραχώδη περιοχή της Δραπετσώνας, αρχίζει και η ιστορία της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς, του παλαιότερου στον ελλαδικό χώρο ποντιακού σωματείου.

Το πρώτο καταστατικό του νεοϊδρυθέντος συλλόγου συντάχθηκε στις 20 Μαρτίου 1923, και ο σκοπός της ίδρυσης εκείνη την εποχή ήταν καθαρά κοινωνικός, δηλαδή να αποκτήσει νομική υπόσταση, ώστε να μπορεί να εκπροσωπεί και να στηρίζει τους εγκαταλειμμένους από το κράτος πρόσφυγες στις καθημερινές βασικές τους ανάγκες. Εξέδιδε πιστοποιητικά γεννήσεως, ταυτότητες, στεφανοχάρτια, έγγραφα για στρατό και Δημοτολόγιο κ.ά. Με προσωπική εργασία των μελών της και με προσφορά υλικών από τους συμπατριώτες λατόμους της περιοχής κτίστηκε το πρώτο σχολείο, το οποίο ανέλαβε την εκπαίδευση των εκατοντάδων Ελληνόπουλων που βρέθηκαν χωρίς στέγη και επαρκές φαγητό. Για δεκαετίες μάλιστα, από τις συνδρομές του σωματείου πληρώνονταν οι μισθοί των δασκάλων και όταν πια ο σύλλογος αδυνατούσε να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας απαίτησε την παραχώρηση του κτιρίου στο κράτος για να το αναλάβει. Το κτίριο μέχρι και σήμερα παραμένει σε χρήση και στεγάζει το Α’ ΚΑΠΗ Δραπετσώνας.

Οι δράσεις του συλλόγου στη συνέχεια έλαβαν και πολιτιστικό χαρακτήρα, συγκεκριμένα διοργανώνονταν γλέντια και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε απρόσμενες στιγμές, για να «αναστορούν τα παλαιά» (όπως χαρακτηριστικά έλεγαν οι πρόγονοί μας), αλλά και να δίνουν μηνύματα αισιοδοξίας όχι μόνο στους Πόντιους αλλά και στον υπόλοιπο δοκιμαζόμενο Ελληνισμό.

Στα χρόνια της κατοχής ο σύλλογος φρόντιζε και για συσσίτια, διαθέτοντας την υποδομή και τους ανθρώπους του με σκοπό στη δύσκολη αυτή περίοδο να βοηθήσει τους άπορους συμπολίτες και να αποτρέψει έστω στο ελάχιστο τη μεγαλύτερη εξάπλωση της πείνας.

Η χούντα έκλεισε την Ένωση Ποντίων Πειραιώς, όπως και αρκετά άλλα σωματεία, και κατέσχεσε όλα τα έντυπα και τα αρχεία του συλλόγου, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμες πληροφορίες και ντοκουμέντα της ιστορίας του συλλόγου από τις πρώτες δεκαετίες. Ταυτόχρονα έγινε και η κατάσχεση του κτιρίου, και το Σωματείο παρέμενε κλειστό μέχρι το 1975. Αυτό είναι ένα μελανό σημείο στην ιστορία αυτού του ιστορικού σωματείου, το οποίο αρκετά διοικητικά συμβούλια προσπάθησαν να λύσουν αναζητώντας τα αρχεία αυτά πριν καταστραφούν, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Το κενό αυτό, της πλήρους καταγραφής της ιστορικής διαδρομής της Ένωσης, μέσα από πρακτικά συνεδριάσεων, ηχογραφήσεις μαρτυριών των πρώτων προσφύγων, δημοσιεύσεις στον τύπο, κάλυψε το μνημειώδες έργο, ένα πολυτελές λεύκωμα 500 σελίδων που εξέδωσε ο σύλλογος πέρσι, «Από τον Πόντο και τη Μικρασία στον Πειραιά, εδώ …στη Δραπετσώνα» και μπορείτε να το προμηθευτείτε.

Η μεγάλη αναγνώριση της προσφοράς του σωματείου ήρθε και με το Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, στις 8/12/1999, με το οποίο η Ένωση Ποντίων Πειραιά τιμάται, για το «σπουδαίον κοινωνικόν τε και πνευματικόν τε και πολιτιστικόν αυτών έργον».

Σήμερα ο σύλλογος, ενάντια στην κρίση και την παρακμή, λειτουργεί με 8 πολιτιστικά τμήματα, όπου δραστηριοποιούνται πάνω από 200 άτομα, κάθε ηλικίας!