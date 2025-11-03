Logo Image

«Μινωικά Χταπόδια» στο Αθέατο Μουσείο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Άποψη της έκθεσης του Αθέατου Μουσείου (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).

Το Αθέατο Μουσείο, η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών, μετά από δεκάδες θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστηκαν έως τώρα, υποδέχεται τα «Μινωικά Χταπόδια».

Άποψη της έκθεσης του Αθέατου Μουσείου (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).

Πρόκειται για μια πήλινη κιβωτιόσχημη λάρνακα και τρεις ψευδόστομους αμφορείς του 13ου και του 12ου αι. π.Χ., που προέρχονται από την Κρήτη και υπήρξαν προσφορές και «σκεύη θανάτου» για τους νεκρούς.

Λεπτομέρεια από τη διακόσμηση του μινωικού ψευδόστομου αμφορέα με αρ. ευρ. Π 27655 (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).

Μεγάλα ζωγραφιστά χταπόδια απλώνονται στις όψεις της λάρνακας και τυλίγουν σφιχτά τα σώματα των αγγείων, εγείροντας υποψίες για τον αινιγματικό συμβολισμό του θαλάσσιου πλάσματος στη σφαίρα της μινωικής θεολογίας του θανάτου.

Λεπτομέρεια από τη διακόσμηση του μινωικού ψευδόστομου αμφορέα με αρ. ευρ. Π 10711. (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).

Η λάρνακα και τα τρία αγγεία προέρχονται από τη Μινωική Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και παρουσιάζονται στην έκθεση για πρώτη φορά. Τα «Μινωικά Χταπόδια» παρουσιάζονται στην Αίθουσα του Βωμού (αιθ. 34) έως τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026.

Μινωικοί ψευδόστομοι αμφορείς. 13ος – 12ος αι. π.Χ. (ΥΜ ΙΙΙ Β-Γ περίοδος), αρ. ευρ. Π 10711, Π 27655, Π 6293. (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).

Στις 9 και 23 Νοεμβρίου και στις 14 και 28 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή, καθώς και στις 5 Νοεμβρίου και στις 10 και 24 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στο χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για τη μινωική τέχνη, για τους ποικίλους συμβολισμούς του χταποδιού στην αρχαιολογία του προϊστορικού Αιγαίου, καθώς και για τη σημασία του θαλάσσιου τοπίου στις μινωικές αντιλήψεις του θανάτου.

Λεπτομέρεια από τη διακόσμηση της μινωικής κιβωτιόσχημης λάρνακας (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).

Ημερομηνίες παρουσιάσεων:

9, 5 και 23 Νοεμβρίου, 10, 14, 24 και 28 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 13:00

Μινωική κιβωτιόσχημη λάρνακα και κάλυμμα. 13ος αι. π.Χ. (ΥΜ ΙΙΙΒ περίοδος), αρ. ευρ. Π 12836. (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά ή με την έγκαιρη προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4856, 2132144889, 2132144838

Πηγή: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης
[email protected]

