Λίνα Μενδώνη: «Προσβλητική ενέργεια η χρήση των Γλυπτών του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία σε δείπνο»

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε το ΥΠΠΟ με ανακοίνωσή του, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε τα εξής:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα.

Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Την αντίθεσή της στο εν λόγω φιλανθρωπικό δείπνο εξέφρασε αρχικά η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη» αναφέρει στην ανάρτησή της στα social media η κα Γκραμπόφσκι.

Θυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2024 είχε πραγματοποιηθεί στην Duveen Gallery, μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, επίδειξη μόδας αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας από τον σχεδιαστή Ερντέμ Μοραλίογλου, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα.