«Ιχνηλατώντας την αρχαϊκή Κρήτη»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στη διάλεξη της αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης, που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση του Α.Μ.Η. και της ΕΦ.Α.Η.

Ομιλήτρια θα είναι η Δρ Βασιλική Συθιακάκη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Οι σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προσφέρουν στην έρευνα μεγάλες ευκαιρίες ανακατάταξης του γνωστικού αντικειμένου της αρχαιολογίας που εκπορεύονται από το…απρόσμενο εύρημα.

Η αστική αρχαιολογία αλλά και οι έρευνες στην ύπαιθρο με αφορμή μεγάλα ή μικρότερα αναπτυξιακά έργα για τον Νομό Ηρακλείου, πλούσιο σε σημαίνοντα κατάλοιπα της ανθρώπινης παρουσίας και κατοίκησης 9000 χρόνων, προσφέρουν στο ιστορικό, αρχαιολογικό, καλλιτεχνικό ακόμα και συγκινησιακό κεφάλαιο της Κρήτης ανεκτίμητα δεδομένα.

Τι έχουν λοιπόν αποδώσει οι πρόσφατες έρευνες στην πεδιάδα του Καστελλίου, την κοιλάδα του Αποσελέμη, τη Χερσόνησο, την πόλη του Ηρακλείου; Πώς τα συμπεράσματα από τη μελέτη των σωστικών ανασκαφών αλλά και τη συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου σε συστηματικές έρευνες εμπλουτίζουν, ανοίγουν νέους δρόμους, ή τροποποιούν την εικόνα της νήσου στην αυγή των ελληνικών χρόνων;

Η έφορος Δρ Β. Συθιακάκη θα παρουσιάσει τα νεότερα αρχαιολογικά δεδομένα από τις εργασίες της Εφορείας στην οποία προΐσταται συμμετέχοντας στη συζήτηση για την ιστορική πορεία της Κρήτης προς τη γένεση της αρχαίας πόλης.

Ημερομηνία: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 18:30

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Διαλέξεων

Είσοδος ελεύθερη

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube.

Βασιλική Συθιακάκη

(σύντομο βιογραφικό)

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, σπούδασε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1994, υπηρέτησε στην 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Λάρισας και εν συνεχεία στη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Ηρακλείου, τη διεύθυνση της οποίας ανέλαβε το 2011. Από τα τέλη του 2014 διευθύνει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και είναι μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης. Έχει μακροχρόνια ανασκαφική εμπειρία, μεταξύ άλλων στην πόλη της Λάρισας, στη βασιλική των Δαφνουσίων Φθιώτιδας, στη βασιλική Β΄ και τον οικισμό του Λιμένα Χερσονήσου, στον Άγιο Τίτο Γόρτυνας, την περιοχή του Καστελλίου, ενώ συνδιευθύνει τη συστηματική ανασκαφή της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στην αρχαία Λύττο, με τους καθηγητές Άγγελο Χανιώτη και Αντώνη Κοτσώνα και τη συστηματική ανασκαφή στην πεντάκλιτη βασιλική της Μητρόπολης Γόρτυνας με την καθηγήτρια Isabella Baldini (ΙΑΣΑ). Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα και μελέτες για θέματα αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και τοπογραφίας της Ύστερης Αρχαιότητας και της Βυζαντινής περιόδου. Είναι μέλος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσμου (ISAW) στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Πηγή: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]