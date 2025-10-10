Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους

Αθηναίοι και τουρίστες θα μπορούν για λίγο καιρό να χαρούν την Ακρόπολη χωρίς σκαλωσιές από την πλευρά του Ηρωδείου. Η Διεύθυνση Συντήρησης του μνημείου τις αφαίρεσε έπειτα από 15 χρόνια.

Τα έργα στη συγκεκριμένη πλευρά του μνημείου ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στα τέλη Σεπτεμβρίου και έτσι κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν οι σκαλωσιές.

Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι μόνιμο. Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου θα συνεχιστούν σταδιακά. Θα τοποθετηθούν μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές.

Στόχος είναι να μην αποκρύπτεται ούτε να περιορίζεται οπτικά η Ακρόπολη και να μη θίγεται η αισθητική εμπειρία, ενώ παράλληλα θα συνεχίζονται τα έργα προστασίας και αποκατάστασής της.

Κλείνει για τρία χρόνια το Ηρώδειο

6 με 7 κιλά τσίχλες μάζευαν στο τέλος κάθε Φεστιβάλ

Για τη μεγάλη συντήρηση που προγραμματίζει το υπουργείο Πολιτισμού στο Ηρώδειο, μίλησε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας πως το μνημείο έχει ταλαιπωρηθεί από τη χρήση.



Η υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως κάθε χρόνο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο τέλος της φεστιβαλικής περιόδου, με την ολοκλήρωση των παραστάσεων τον Οκτώβριο, οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τη φροντίδα του, συνέλλεγαν περί τα 6 – 7 κιλά τσίχλες από τις κερκίδες! Πέραν αυτού, που δείχνει εν μέρει και την ασυνειδησία του κοινού, η Λίνα Μενδώνη στη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Σκάι, στάθηκε στα ψηλοτάκουνα, με τα οποία κυρίες συνήθιζαν -ιδιαίτερα παλαιότερα- να επισκέπτονται το Ηρώδειο. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι είναι υπόθεση ελάχιστων λεπτών, πόση ζημιά μπορεί να προκληθεί, είπε η υπουργός, τονίζοντας ωστόσο πως η καταπόνηση του μνημείου από τα παπούτσια αυτά είναι «τεράστια». Ευτυχώς, πρόσθεσε, τα τελευταία χρόνια αυτή η συνήθεια έχει εκλείψει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού θα παραμείνει κλειστό για τρία χρόνια, από το τέλος της φετινής περιόδου του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου. Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων θα εκτελεστούν εργασίες ανάδειξης, προστασίας και αποκατάστασης του μνημείου.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στον Παρθενώνα, καθώς από τα τέλη Σεπτεμβρίου αφαιρέθηκαν από την Ακρόπολη οι σκαλωσιές που «έκρυβαν» το μνημείο για περισσότερα από 15 χρόνια – για λόγους συντήρησης, φυσικά. Όπως ανέφερε η υπουργός, εργαζόμενοι στον χώρο μεταφέρουν πραγματικό ενθουσιασμό και επιφωνήματα δέους από τους επισκέπτες που αντικρύζουν την άκρως εντυπωσιακή εικόνα του Παρθενώνα. Διευκρίνισε δε πως κάποιες σκαλωσιές – που ταιριάζουν περισσότερο με την αισθητική του Παρθενώνα – παραμένουν στον χώρο, όμως θα αφαιρεθούν και αυτές μέχρι το καλοκαίρι του 2026.