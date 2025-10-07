Logo Image

Άγγελος Λιάγκουρας: Πέθανε ο εμβληματικός αρχαιολόγος της αρχαίας Ολυμπίας

Πολιτιστικά \ Μουσεία

Άγγελος Λιάγκουρας: Πέθανε ο εμβληματικός αρχαιολόγος της αρχαίας Ολυμπίας

Διενήργησε πλήθος ανασκαφών και δημοσιεύσεων, συνεργάστηκε και επόπτευσε το έργο Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, συνέβαλε στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας, προστάτευσε και ανέδειξε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσειακές εκθέσεις

Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος και δυο φορές προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας Αγγελής Λιάγκουρας σε ηλικία 99 ετών.

Ο Άγγελος Λιάγκουρας γεννήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία το 1926 και αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της αρχαιολογίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Μέση Εκπαίδευση, ωστόσο πολύ σύντομα τον κέρδισε η αρχαιολογική έρευνα και εντάχθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του πραγματοποίησε πλήθος ανασκαφών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας -από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο- με την Ολυμπία να αποτελεί πάντοτε το κέντρο της επιστημονικής του δράσης και της καρδιάς του. Ανάμεσα στις σπουδαίες του ανασκαφικές δραστηριότητες ξεχωρίζει εκείνη στον Θολωτό Τάφο της Ανθείας, στη Μεσσηνία, ένα σημαντικό μυκηναϊκό μνημείο του 15ου αιώνα π.Χ., που προσέφερε πολύτιμα στοιχεία για την προϊστορική αρχαιολογία της περιοχής.

Δύο φορές ανέλαβε τα καθήκοντα του προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας – τη δεκαετία του 1970 και ξανά στα μέσα της δεκαετίας του 1980, μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία το 1989.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube