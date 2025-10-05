Ηρώδειο: Καταχειροκροτήθηκε το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού παρουσιάστηκε στις 3 Οκτωβρίου η νέα παράσταση «This That Keeps On» – a personal archaeology –, μια μεγάλη παραγωγή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που δημιούργησε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για μία βραδιά.

Σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του και ξεκινώντας το ταξίδι της «Μεταμόρφωσής» του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργάνωσε μια μοναδική fundraising εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Το Μουσείο Κυκλαδικής καινοτομεί προτείνοντας μια ιστορικής σημασίας καλλιτεχνική συνεργασία με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου για τη δημιουργία μιας εμβληματικής παραγωγής, μιας παραγωγής- σταθμό στην πορεία του μεγάλου δημιουργού.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ανταποκρίθηκε στην ανάθεση του Μουσείου ανασυνθέτοντας θραύσματα από αγαπημένα του έργα και ενσωματώνοντας νέες ιδέες σε μια πρωτότυπη δραματουργία.

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά του πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.

Τα τελευταία σαράντα χρόνια, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει συνεισφέρει σημαντικά στην πολιτιστική ζωή της χώρας, επηρεάζοντας γενιές επισκεπτών.

Με την παράσταση αυτή προσφέρει ακόμη περισσότερο στα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία τοu: μια «Μεταμόρφωση» που θα ανανεώσει τη φυσική του παρουσία –δημιουργώντας ένα πολιτιστικό ορόσημο και ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο – και θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ένα μουσείο του μέλλοντος οφείλει να λειτουργεί εντός της δημόσιας σφαίρας.

Τιμώντας την επέτειο των 40 χρόνων του, το Μουσείο θα αλλάξει εσωτερικά και εξωτερικά, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το κοινό του.

Στη fundraising εκδήλωση συμμετείχαν χιλιάδες θεατές, με την πολύτιμη υποστήριξη των οποίων -και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους ρόλου- το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου προσέφεραν 2000 εισιτήρια δωρεάν σε φοιτητές και σπουδαστές κρατικών σχολών θεάτρου, χορού, κινηματογράφου και καλών τεχνών όπως και σε σπουδαστές χορού ΑμεΑ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική βραδιά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Μουσείο δημιούργησε μια συλλεκτική έκδοση 176 σελίδων με φωτογραφικό υλικό και κείμενα για την παράσταση και την πρωτοκυκλαδική τέχνη αλλά και μια σπάνια συζήτηση με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου για τη σχέση του με τις Κυκλάδες και τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Από τη Δευτέρα 6 Oκτωβρίου, η συζήτηση θα είναι διαθέσιμη στο www.cycladic.gr.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Στο «This That Keeps On», ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρατεύει εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες έργου του και τις αναγεννά δίπλα σε ολοκαίνουργια στοιχεία κινούμενων εικόνων και γλυπτικών εγκαταστάσεων, σε μια προσωπική αφήγηση.

Σώματα και υλικά διαπραγματεύονται τις έννοιες της μνήμης, της ανασκαφής, της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της συνένωσης, της καταγωγής, αλλά και της αδιαμεσολάβητης χαράς της ζωής στο μοναδικό ιστορικό, γεωλογικό και καλλιτεχνικό τοπίο των Κυκλάδων.

Η νέα αυτή δημιουργία, σχεδιασμένη ως ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, είναι η συναρμογή και αναδημιουργία του πλούσιου υλικού ενός εξαιρετικά πολυδιάστατου καλλιτέχνη, βασισμένη στην απόλυτη πειθαρχία του ύφους, της φόρμας και των εκφραστικών του μέσων.

«This That Keeps On» – a personal archaeology –

Παραγωγή: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Σύλληψη, Εικαστικός Σχεδιασμός, Σκηνοθεσία

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Ερμηνεύουν:

Ορέστης Αλεξιάδης, Γιαν Άγγελος Αποστολίδης Ισαάκ,

Δήμητρα Βλάχου, Μαρία Βούρου, Δημήτρης Γούλιος,

Γιώργος Δερέσκος, Νίκος Εγγλέζος, Στέλιος Θεοδώρου,

Μιχάλης Θεοφάνους, Γιάννης Καράμπαμπας,

Μάκης Κατσανέας, Δημήτρης Λαγός, Έκτωρ Λιάτσος,

Μαρία Μανουκιάν, Νίκος Μανωλάς, Δημήτρης Ματσούκας,

Daniel Michna, Βασίλης Μίχας, Breanna O’ Mara, Aidi Ormeni,

Lukasz Przytarski, Gal Robissa, Έλλη Σκουρογιάννη,

Θάνος Στασινός, Δημήτρης Σταυριανόπουλος,

Χρήστος Στρινόπουλος, Benjamin Stroman, Μαίρη Χανδρινού,

Σπύρος Χριστάκης, Κώστας Χρυσαφίδης

Σχεδιασμός σκηνικού: Τίνα Τζόκα

Σχεδιασμός φωτισμού: Στέφανος Δρουσιώτης, Δημήτρης Παπαϊωάννου

Πρωτότυπη μουσική – Ηχητικές συνθέσεις: Γιώργος Πούλιος

Μουσική:

Arvo Part, Richard Strauss, Jean Sibelius, Wayne King,

Victor Young, Egbert Van Alstyne, J.S. Bach, Jim Morrison,

Robby Krieger, Ray Manzarek, John Densmore

Μουσική επιμέλεια: Στέφανος Δρουσιώτης

Κοστούμια: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Παραγωγή κοστουμιών:

TUBE_ATHENS (Ντίνα Τσίχλη)

Γλυπτική & Ειδικές Κατασκευές Σκηνικών Αντικειμένων:

Νεκτάριος Διονυσάτος

Φωτογράφιση – Κινηματογράφιση: Julian Mommert

Διεύθυνση, Εκτέλεση παραγωγής & Βοηθός σκηνοθέτη:

Τίνα Παπανικολάου

Επικοινωνία – Διεθνείς σχέσεις: Julian Mommert

Συντελεστές από την πλευρά του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος: Κασσάνδρα Μαρινοπούλου

Αντιπρόεδρος Β’: Τιτίνα Στραβελάκη Πατέρα

Επιστημονική Διεύθυνση: Πάνος Ιωσήφ, Γιάννης Φάππας

Ανάπτυξη: Μαριάννα Κίκιζα, Χριστίνα Κορατζάνη

Επικοινωνία: Λήδα Καρανικολού, Στέλλα Τσαγκαράκη, Γιώργος Καράμπελας, Μαρία Μαλιχουτσάκη

Οργάνωση: Δεληγίνα Πρίφτη, Διονύσης Σακελλάριος, Βαρβάρα Καρποδίνη, Νεφέλη Μπαντελά, Ναστάζια Σφήκα

