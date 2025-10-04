Τουρκία: Σάρδεις και οι Λυδικοί Τύμβοι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Κατά τη διάρκεια της 47ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, οι Σάρδεις και οι Λυδικοί Τύμβοι του Μπιν Τεπέ (Bintepe), στην Τουρκία, που περιλαμβάνονται στον Προσωρινό Κατάλογο της UNESCO από το 2013, καταχωρήθηκαν επίσημα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο αριθμός των περιοχών στην Τουρκία που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ανέρχεται στις 22, με τη συμπερίληψη αυτής της περιοχής στη δυτική επαρχία της Μανίσα (Manisa).

Οι Σάρδεις, που υπήρξαν πρωτεύουσα των Λυδών, ενός ισχυρού πολιτισμού της Εποχής του Σιδήρου που ήταν γνωστός για τον πλούτο του και την πρώιμη κοπή νομισμάτων, φανερώνουν το πλούσιο παρελθόν της Ανατολίας. Το κοντινό Μπιν Τεπέ, η βασιλική νεκρόπολη, παρουσιάζει μερικούς από τους μεγαλύτερους τύμβους στον κόσμο. Η περιοχή αναγνωρίστηκε βάσει του κριτηρίου (iii) της UNESCO για τα εξαιρετικά αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία της που αποτυπώνουν τη μοναδική γηγενή κουλτούρα του λυδικού πολιτισμού στην Ανατολία. Με αυτή την τελευταία προσθήκη, η Τουρκία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η λαμπρή κληρονομιά της λυδικής πρωτεύουσας

Οι Σάρδεις είναι μια πόλη που δημιούργησε το αποτύπωμά της στην ιστορία ως η πρωτεύουσα του Βασιλείου της Λυδίας. Οι Λυδοί ήταν κάτοικοι της Ανατολίας που ανέπτυξαν ξεχωριστή γλώσσα και θρησκευτικό σύστημα, ενώ δημιούργησαν τα πρώτα χρυσά και ασημένια νομίσματα εγκαινιάζοντας μια σημαντική μετάβαση στην εξέλιξη των νομισματικών συστημάτων. Ο Σαρτ Τσαγιέ (Sart Çayı), κάποτε γνωστός ως ποταμός Πακτωλός, εμπλούτισε τις Σάρδεις και τις παρακείμενες περιοχές με κοιτάσματα χρυσού που αποτέλεσαν πηγή απεριόριστου πλούτου για τον Βασιλιά Κροίσο (Καρούν στα τουρκικά). Σύμφωνα με τον μύθο, ο Μίδας, βασιλιάς της Φρυγίας, άγγιξε τα νερά του Πακτωλού, μεταφέροντας στα νερά του τη δύναμη του αγγίγματός του που μετέτρεπε τα πάντα σε χρυσό.

Σύμφωνα με την UNESCO, «οι Σάρδεις είχαν μια μοναδική αστική δομή με οχυρωμένα τείχη, αναβαθμίδες και διακριτές ζώνες, συμπεριλαμβανομένων οικισμών, ιερών και νεκροταφείων». Ενώ η αρχαία πόλη ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και την πολιτιστική της κληρονομιά, οι Λυδικοί Τύμβοι του Μπιν Τεπέ θεωρούνται μία από τις μεγαλύτερες αρχαίες νεκροπόλεις στον κόσμο, περιλαμβάνοντας περισσότερους από 119 ταφικούς τύμβους σε μια έκταση περίπου 7.500 εκταρίων.

Μετά την παρακμή του Βασιλείου της Λυδίας, οι Σάρδεις παρέμειναν μια σημαντική πόλη υπό την κυριαρχία των Περσών, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, καθώς και κατά την περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα, η πόλη διαθέτει εξαιρετικά διατηρημένα ρωμαϊκά κτίρια, όπως ένα σύμπλεγμα λουτρών-γυμνασίου, την ακρόπολη και τον Ναό της Αρτέμιδος. Η αρχαία πόλη των Σάρδεων ήταν επίσης σημαντικό θρησκευτικό κέντρο. Φιλοξενεί τη μεγαλύτερη γνωστή συναγωγή του αρχαίου κόσμου και μία από τις Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης στη δυτική Ανατολία. Αυτές οι εκκλησίες, που συμπεριλαμβάνονται στις πιο σημαντικές θρησκευτικές διαδρομές της Τουρκίας για τους χριστιανούς, είναι ιερές όχι μόνο λόγω του ρόλου τους στη διάδοση του χριστιανισμού κατά τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης αλλά και γιατί, σύμφωνα με το Βιβλίο της Αποκάλυψης, λάμβαναν επιστολές από τον Άγιο Ιωάννη μέσω των οποίων τις καλούσε για πνευματική ανανέωση.

Στην αρχαία πόλη των Σάρδεων και στους Λυδικούς Τύμβους του Μπιν Τεπέ συνεχίζονται αρχαιολογικές ανασκαφές και διεπιστημονικά έργα συντήρησης, υπό τη διεύθυνση της Διεύθυνσης Ανασκαφών των Σάρδεων. Αυτές οι εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο αρχαιολογικό όραμα της Τουρκίας, που δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας. Με το Έργο των Νυχτερινών Μουσείων, 27 χώροι στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των Σάρδεων, έμειναν ανοιχτοί μέχρι αργά το βράδυ όλο το καλοκαίρι καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και καλώντας τους να εξερευνήσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας κάτω από τα αστέρια.