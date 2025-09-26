Logo Image

«Στη γειτονιά του μουσείου. Ανοίγοντας τα παράθυρα του χρόνου»

Θεματική περιήγηση για ευρύ κοινό

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς  κ Νήσων, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ 2025), του Υπουργείου Πολιτισμού, σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το  Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Περιήγηση στο οικοδομικό τετράγωνο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά και γνωριμία με τα κτήρια που το περιβάλλουν. Σκοπός της δράσης είναι η γνωριμία με τα αρχιτεκτονήματα που απαρτίζουν το άμεσο περιβάλλον του μουσείου. Με αφετηρία το Αρχαίο Θέατρο της Ζέας,  το οποίο υπήρξε διαχρονικά ο πυρήνας της γειτονιάς, εξερευνούμε  τα οικοδομήματα του χθες και του σήμερα, ανιχνεύουμε την ιστορική τους διαδρομή, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους στο σύγχρονο αστικό τοπίο και την καθημερινή ζωή .

Σημείο συνάντησης. Είσοδος Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά.  12:00π.μ.

Οδός  Χαριλάου Τρικούπη 31 Πειραιάς   Τ.Κ 18536

Ελεύθερη  συμμετοχή

Πληροφορίες: 

Ανδρομάχη Καπετανοπούλου (αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ )

210 4590704, 2102590731

