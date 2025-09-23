Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ 2025), του Υπουργείου Πολιτισμού, σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Παρασκευή 26/9/25

Μια μέρα στο Καστράκι της Δραπετσώνας

Ιστορικός περίπατος για μαθητικό κοινό

Ο ιστορικός περίπατος διοργανώνεται σε συνεργασία με την Time Heritage, εταίρο στο έργο «Ψηφιακός ξεναγός για την προσφυγική Αττική» (Digistoryteller). Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον προσφυγικό συνοικισμό που βρισκόταν γύρω από την Ηετιώνεια Πύλη αλλά και να περιηγηθούν σε αρχιτεκτονικά τοπόσημα της παλιάς Δραπετσώνας, όπως η Γέφυρα του Ρεμπέτη και οι προσφυγικές κατοικίες και πολυκατοικίες

Σημείο συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου Ηετιώνειας Πύλης,

Κανάρη 11, Δραπετσώνα

10 π.μ. και 11 π.μ.

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: Εύη Πίνη, (αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ), 210 4590707

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]