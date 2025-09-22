Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ 2025), του Υπουργείου Πολιτισμού, σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

«Ο αρχαίος Πειραιάς στην επιφάνεια»

Θεματική περιήγηση για ενήλικες

Η θεματική περιήγηση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία περιηγηθούν στην αρχαιολογική έκθεση «Στην επιφάνεια», που φιλοξενείται στο κτήριο της Ξυλαποθήκης (Πύλης 8 και 34ου Συντάγματος Πεζικού) στον Πειραιά. Στην έκθεση παρουσιάζεται το ανασκαφικό έργο που υλοποιήθηκε στον Πειραιά και σε όμορους Δήμους, στο πλαίσιο δύο μεγάλων δημόσιων συγκοινωνιακών έργων, του μετρό και του τραμ.

Στη συνέχεια θα επισκεφτούν τη μόνιμη αρχαιολογική έκθεση «Ιστορίες για το αθέατο νερό», στον σταθμό του μετρό «Δημοτικό Θέατρο», όπου θα γνωρίσουν τα συστήματα ύδρευσης του αρχαίου Πειραιά που έφεραν στο φως οι ανασκαφές για το Μετρό.

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Ξυλαποθήκης, Οδός Πύλης 8 και 34ου Συντάγματος Πεζικού, Πειραιάς

12 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο του ΠΙΟΠ 210 3418066

Πληροφορίες: Εύη Πίνη, (αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ), 210 4590707

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

