«Ο κρατήρας του άρχοντα από το Λευκαντί» στο Αθέατο Μουσείο

Μετά από δεκάδες θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστηκαν έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται τον «κρατήρα του άρχοντα από το Λευκαντί». Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα χάλκινα αγγεία του αρχαίου κόσμου, που κατασκευάστηκε στην Κύπρο γύρω στο 1100 π.Χ. και χρησίμευσε για τελευταία φορά ως τεφροδόχο αγγείο σε μια από τις εμβληματικότερες ταφές της Εποχής του Σιδήρου.

Ο «κρατήρας του άρχοντα» εντοπίστηκε θαμμένος στο μέσον ενός μνημειώδους κτηρίου του 10ου αιώνα π.Χ. στο Λευκαντί της Εύβοιας το 1981. Περιείχε τα καμένα οστά ενός άνδρα και μαζί, ένα από τα μεγαλύτερα σωζόμενα υφάσματα της αρχαιότητας. Στον ίδιο τάφο βρέθηκαν τα όπλα του νεκρού και τα σκελετικά κατάλοιπα μιας νέας γυναίκας με πολύτιμα κοσμήματα. Σε διπλανό σκάμμα είχαν θυσιαστεί τέσσερα νεαρά άλογα, πρακτική που θυμίζει τον ομηρικό τρόπο ταφής ενός ήρωα.

Ο μέγας χάλκινος κρατήρας που είχε συνθλιβεί και θρυμματιστεί σε εκατοντάδες μικρά κομμάτια, μεταφέρθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Συντηρήθηκε, μελετήθηκε και ανατάχθηκε, χάρη στην επίπονη εργασία τριών διαδοχικών γενεών συντηρητών, του αείμνηστου Χ. Χατζηλιού, του Τ. Μαγνήσαλη και του Ι. Δαμίγου το 1983-1984, καθώς και των Γ. Καραμαργιού, Γ. Μακρή, Π. Φελέρη και Μ. Κοντάκη κατά τα έτη 2022-2025.

«Ο κρατήρας του άρχοντα από το Λευκαντί» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αίθουσα του Βωμού (αιθ. 34) στο πλαίσιο της πετυχημένης δράσης «Αθέατο Μουσείο» που προβάλλει μοναδικά αντικείμενα από τις αποθήκες του.

Ημερομηνίες παρουσιάσεων:

21 Σεπτεμβρίου και 5 Oκτωβρίου ημέρα Κυριακή, ώρα έναρξης 13:00 και

24 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 13:00

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά.

Για ηλεκτρονική κράτηση πατήστε εδώ…

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά ή με την έγκαιρη προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4856, 2132144889, 2132144838



Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: [email protected]

https://ds.namuseumlive.gr/el/