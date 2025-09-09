Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο, αποδίδεται στην κατά προορισμόν χρήση του

Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, στο Ναύπλιο -μνημείο που η αρχική του φάση τοποθετείται στο 1713- και τον απέδωσε στην κατά προορισμόν χρήση του στους πολίτες και τους επισκέπτες του Ναυπλίου, σε μια λαμπρή τελετή εγκαινίων, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ. Νεκταρίου.

Η αποκατάσταση του ιστορικού ναού, εκ των πλέον εμβληματικών μνημείων στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου, που τα τελευταία χρόνια παρουσίασε μείζονα προβλήματα υγρασίας και κατάρρευσης της στέγης του, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025. Το έργο της αποκατάστασης και της συντήρησης υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, με πόρους από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»- ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Σήμερα είναι μία πάρα πολύ σημαντική μέρα για το Ναύπλιο, την Αργολίδα και το Υπουργείο Πολιτισμού, που πιστό στις αρχές του θεσμικού πλαισίου συντήρησης και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις διεθνείς συμβάσεις, αποδίδει στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες του Ναυπλίου τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, πλήρως προστατευμένο, συντηρημένο, αποκατεστημένο και αναδεδειγμένο. Είναι πολύ σημαντικό και η χαρά μας γίνεται, πολλαπλώς μεγαλύτερη, καθώς το μνημείο αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην αρχική του χρήση, στην κατά προορισμόν του χρήση, δηλαδή στη λατρεία. Είναι εντυπωσιακό το πώς μεταμορφώθηκε ο συγκεκριμένος ναός. Τον θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια, πριν ακόμη προκύψουν τα μεγάλα προβλήματα στη στέγη του, τα οποία και δημιούργησαν πολλά προβλήματα καθολικής υγρασίας στο εσωτερικό του μνημείου. Δεν είχε ποτέ τη λαμπρότητα, που έχει σήμερα καθώς το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν πλήρως το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα απείκασμα του ουρανού. Η απόδοση ενός χριστιανικού μνημείου, για όσους πιστεύουμε, είναι κάτι περισσότερο από την υλική υπόστασή του. Αλλά, και όσους δεν εμφορούνται από την ίδια αντίληψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουν και να διδάσκονται από την ιστόρηση του μνημείου, από το περίτεχνο τέμπλο, τις εικόνες και τις τοιχογραφίες, διαφορετικών ειδών και τεχνοτροπιών. Είναι μέρα χαράς για όλους μας και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε εκείνους που εργάστηκαν, με αφοσίωση, τα τελευταία 4,5 χρόνια προκειμένου να υλοποιηθεί η αποκατάστασή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ. Νεκτάριο, τους συνεργάτες μου, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ για την άριστη συνεργασία και την υλοποίηση του έργου. Είναι πολύ σημαντικό που οι Ναυπλιείς αγαπούν ιδιαίτερα την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, γιατί έτσι θα την προστατεύσουν καλύτερα».

Οι αναστηλωτικές εργασίες περιελάμβαναν την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του Ναού και αφορούσαν κυρίως στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του ξύλινου φορέα της στέγης και των δομικών βλαβών στις τοιχοποιίες των πλαγίων πλευρών του και στα κωδωνοστάσια της δυτικής όψης, καθώς και εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι λειτουργικός. Η πρώτη φάση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου τοποθετείται το 1713.

Ιδρύθηκε από τον Αυγουστίνο Σαγρέδο, προβλεπτή του στόλου, ως προστάτης των ναυτικών. Η κύρια ανακατασκευή του ναού, στη σημερινή του μορφή, έγινε το 1836. Ο ναός ακολουθεί τον τύπο της μονόχωρης βασιλικής, με κλασικά και νεοβυζαντινά χαρακτηριστικά, ενώ το ξύλινο τέμπλο και οι μαρμάρινες διακοσμήσεις του αποτελούν μοναδικά δείγματα τέχνης.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Ορφανός, η Διευθύντρια Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων, Μαρία Μερτζάνη, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Θεμιστοκλής Βλαχούλης, η τμηματάρχης της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Κτηρίων, Ευθυμία Χωραφά και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.

