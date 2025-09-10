Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Παρουσίαση της διερεύνησης των δυνατοτήτων αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, παρουσίαση σε συνέχεια της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διασύνδεσής του με τον περιβάλλοντα χώρο, με εμπλεκόμενους φορείς, εκτός του ίδιου, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αποτελεί έναν μουσειακό χώρο που τείνει να μετασχηματίζεται σε εξωστρεφή πυρήνα σε συνεχή διάλογο με το αστικό του συγκείμενο. Από κλειστός φύλακας στοχεύει να μετατραπεί σταδιακά σε πόλο με ευρεία αστική εμβέλεια, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις μιας άνετης επισκεψιμότητας με χώρους στάσης, ευχάριστους και λειτουργικούς για τους επισκέπτες.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα παρουσιαστεί από τον καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αλέξιο Τζομπανάκη, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που έχει αναλάβει την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, η πορεία της διαμόρφωσης του κτιριακού αποθέματος του Μουσείου, ο μετασχηματισμός του σε εξωστρεφή πυρήνα και η σταδιακή μετατροπή του σε πόλο με ευρεία αστική εμβέλεια.

Ο τίτλος της διάλεξης – παρουσίασης θα είναι «Το Μουσείο ως αστικός πόλος. Διερεύνηση δυνατοτήτων ενεργοποίησης ευρύτερων διαδρομών εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ηρακλείου».