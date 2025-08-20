Νάξος: Παραμένει έως τις 27 Σεπτεμβρίου η περίφραξη στην Πορτάρα

Το Πρωτοδικείο Νάξου αποφάσισε σήμερα, 20 Αυγούστου 2025, ότι η περίφραξη που τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού γύρω από το μνημείο του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια Νάξου, θα παραμείνει στη θέση της έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία έχει ήδη προγραμματιστεί η αντικατάστασή της με μόνιμη προστατευτική κατασκευή.

Η προσωρινή περίφραξη ελαφρού τύπου και ύψους 1,5 μέτρου τοποθετήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στις 29 Ιουλίου, μετά από περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς τουρίστα σε βάρος του μνημείου. Σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο (Ν. 4858/2021, άρθρο 3), το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για την άμεση προστασία του χώρου μέχρι την εγκατάσταση μόνιμης περίφραξης, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Νάξου κατήγγειλε τότε τα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, τα οποία συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια, ο Δήμος προσέφυγε στο Πρωτοδικείο ζητώντας την άμεση απομάκρυνση της περίφραξης, υποστηρίζοντας ότι «θίγει την προσωπικότητα του Δήμου». Στην προσφυγή δεν έγινε αναφορά στον προσωρινό χαρακτήρα του μέτρου ούτε στο γεγονός ότι είχε σημειωθεί και δεύτερο περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς εις βάρος του μνημείου. Προς στιγμήν ο Δήμος κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προσκόμισε στο δικαστήριο τα σχετικά έγγραφα, τεκμηριώνοντας τις ενέργειές του. Η απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών ορίζει ότι η περίφραξη θα παραμείνει μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου, όπως είχε προαποφασιστεί από το Υπουργείο, οπότε και θα αντικατασταθεί από μόνιμη προστατευτική περίφραξη.

Το Υπουργείο Πολιτισμού σημειώνει ότι, δεδομένου πως το αίτημα του Δήμου αφορούσε την άμεση απομάκρυνση της περίφραξης, οι δηλώσεις περί δικαίωσης της δημοτικής αρχής δεν ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού:

«Η απόφαση του Πρωτοδικείου Νάξου για την Πορτάρα.

Κατόπιν του γνωστού περιστατικού παραβατικής συμπεριφοράς τουρίστα, που έλαβε χώρα την 29.7.2025, σε βάρος του μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια Νάξο, το Υπουργείο Πολιτισμού -δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-τοποθέτησε, ως είχε ρητή υποχρέωση από τον αρχαιολογικό νόμο (Ν. 4858/2021, άρθρο 3), περίφραξη ελαφρού τύπου και ύψους 1,5 μ. γύρωθεν του μνημείου, προς άμεση προστασία αυτού, για το προσωρινό διάστημα έως την 27η Σεπτεμβρίου 2025, οπότε θα τοποθετηθεί η μόνιμη προστατευτική περίφραξη, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Νάξου, προσωπικά και χωρίς προηγούμενη, αλλά ούτε και εκ των υστέρων, έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, κατήγγειλε ως παρανομούντες, τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι και συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου δακτυλοσκοπήθηκαν και κατέστησαν υπόδικοι. Ακολούθως, ο Δήμος προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Νάξου, και, αποσιωπώντας παντελώς ότι επρόκειτο για προσωρινό μέτρο, που θα απομακρύνοταν την 27.9.2025, επικαλέστηκε ότι η περίφραξη αυτή θίγει «την προσωπικότητα» του Δήμου και ζήτησε να υποχρεωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού να αφαιρέσει άμεσα την περίφραξη και να μην λάβει κανένα ανάλογο προστατευτικό μέτρο. Και αυτό, παρότι είχε ήδη σημειωθεί και δεύτερο παραβατικό περιστατικό σε βάρος του μνημείου, το οποίο επίσης ο Δήμος Νάξου αποσιώπησε.

Κατόπιν προσκόμισης στο Δικαστήριο, εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, όλων των εγγράφων που τεκμηρίωναν τα ανωτέρω αποσιωπηθέντα από το Δήμο, σήμερα, 20.8.2025 εκδόθηκε η απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Νάξου, σύμφωνα με την οποία η επίμαχη περίφραξη θα παραμείνει στο χώρο, ακριβώς ως έχει, και θα απομακρυνθεί την 27.9.2025, δηλ. ακριβώς την ημερομηνία που το Υπουργείο Πολιτισμού είχε προαποφασίσει την απομάκρυνση και την αντικατάσταση της προσωρινής επίμαχης περίφραξης, με τη μόνιμη προστατευτική περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου της Πορτάρας.

Δεδομένου ότι το αίτημα του Δήμου ήταν η ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση της περίφραξης, είναι φανερό ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής και συναφή δημοσιεύματα περί έκβασης της υπόθεσης υπέρ του Δήμου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».