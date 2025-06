Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τα 16α γενέθλιά του με δωρεάν συναυλία

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Το Μουσείο Ακρόπολης κλείνει σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου , τα 16 χρόνια λειτουργίας του. Στο επετειακό αυτό κλίμα, προσκαλεί τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ να προσφέρει στους επισκέπτες του μια μουσική βραδιά με έργα κλασικής μουσικής Ελλήνων συνθετών και κινηματογραφική μουσική, υπό τη διεύθυνση της επίκουρης Καθηγήτριας Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και διεθνώς αναγνωρισμένης μαέστρου Ζωής Ζενιώδη.

Η πολυμελής ορχήστρα αποτελείται από φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος, με κοινό χαρακτηριστικό την άψογη καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, το μεράκι και το αστείρευτο ταλέντο τους. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο του Μουσείου και η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη.

Την ημέρα αυτή, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι ανοιχτοί όπως κάθε Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με κανονικό εισιτήριο. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό ως τις 12 τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 9000915).

Με αφορμή τα γενέθλια, στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής», πραγματοποιήθηκε χθες παρουσίαση σχετικά με τα πεπραγμένα του Μουσείου κατά την περίοδο Ιούνιος 2024 – Ιούνιος 2025.

Το Μουσείο της Ανασκαφής

Πριν από έναν χρόνο, στις 25 Ιουνίου 2024, το Μουσείο πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια του «Μουσείου της Ανασκαφής» από την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ η υλοποίηση του «Μουσείου της Ανασκαφής» πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Έτσι, εδώ και έναν χρόνο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν και «το Μουσείο κάτω από το Μουσείο», το οποίο μέσα από 1.150 επιλεγμένα αντικείμενα αναδεικνύει και αναφέρεται σε πράγματα καθημερινά, που βρίσκονται κοντά και αγγίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, και που συγκινούν. Οι εβδομαδιαίες παρουσιάσεις που προσφέρονται στα ελληνικά και στα αγγλικά δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο την αρχαία αυτή γειτονιά και τις διάφορες ενότητες για το συμπόσιο, το φως, το παιχνίδι, τα μοναδικά έργα γλυπτικής, όχι μόνο των θεοτήτων αλλά και τα ανάγλυφα.

Το Μουσείο στο εξωτερικό

Το Μουσείο συμμετέχει με εκθέματα της μόνιμης συλλογής σε δύο μεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, στην έκθεση με τίτλο «Rituals. Gifts for the Gods» που εγκαινιάστηκε στις 30 Μαΐου 2025 στο Hellenic Museum της Μελβούρνης και «Α Journey to Ancient Greece» που πρόκειται να ανοίξει τον Οκτώβριο του 2025 στο Μουσείο Sanxingdui στο Πεκίνο.

Επανένωση αρχιτεκτονικών Γλυπτών Παρθενώνα

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάδειξης των θεμάτων που άπτονται της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης Καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την επιτυχημένη πορεία της συμφωνίας για την επανένωση του «θραύσματος Fagan» στην ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακρόπολης από το Μουσείο A. Salinas, ως ένα πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την επιστροφή των Γλυπτών που βρίσκονται ακόμη σε άλλες χώρες.

Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στο διεθνές συνέδριο «Greece Talks» που οργάνωσε στην Αθήνα ο μεγάλος ταξιδιωτικός οδηγός TRAVEL.GR στις 29 Νοεμβρίου 2024, παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων, όπου επανέλαβε την Απόφαση της UNESCO του Σεπτεμβρίου 2021 ότι το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ορθό, ηθικό, δίκαιο και διακυβερνητικό.

Σε ειδικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» για τα μέλη της Ένωσης Φίλων Ακρόπολης (17 Ιανουαρίου 2025), αλλά και για το νέο βιβλίο του Βρετανού συγγραφέα και ένθερμου υποστηρικτή για την επιστροφή των γλυπτών Sir Stephen Fry που οργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ (29 Ιανουαρίου 2025), ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης παρουσίασε και ανέπτυξε νέα επιχειρήματα για την επανένωση των Γλυπτών που αφορούν τη ζωφόρο του Παρθενώνα, από την οποία εξάγονται αισθητικά και ερμηνευτικά στοιχεία που εξαίρουν την ποιότητα και τον συμβολισμό της συγκεκριμένης ζωφόρου.

Στο εξωτερικό είχε την ευκαιρία ν’ απευθυνθεί, αντιστοίχως, σε διεθνή ακροατήρια στην Ιταλία, στο Paestum (2 Νοεμβρίου 2024) και τη Ρώμη (19 Φεβρουαρίου 2025).

Στις 20 Μαρτίου 2025, η Ελβετική Επιτροπή για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, με την ευκαιρία της αποχώρησης του επί πολλά έτη δραστήριου προέδρου της, Καθηγητή Ντουσάν Σιντζάνσκι, προσκάλεσε τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης στη Γενεύη για μια ομιλία με θέμα «Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η αρπαγή της ομορφιάς». Μέσα από μαρτυρίες περιηγητών και λογίων της εποχής του Έλγιν, ο Καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης τεκμηρίωσε για μια ακόμη φορά τη βίαιη απόσπαση των αρχιτεκτονικών γλυπτών από το μνημείο στο οποίο ανήκουν, προσθέτοντας νέα επιχειρήματα στα ήδη δημοσιευμένα στο βιβλίο του «Παρθενώνας και Βύρωνας» (Αθήνα, Απρίλιος 2024).

Στις 10 Απριλίου 2025, ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης προσκλήθηκε ως κεντρικός ομιλητής στην ετήσια διάλεξη του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος», που οργανώνει το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Κέντρου MacMillan του Πανεπιστημίου Yale στις ΗΠΑ και συμμετείχε σε μια Δημόσια Συζήτηση με τίτλο «Repatriating Cultural Heritage: The Parthenon Marbles and beyond». Με επιχειρήματα, όπως και παραπάνω, εξήγησε την σημασία του ζητήματος της επανένωσης των Γλυπτών του, σε συμβολικό επίπεδο και όχι μόνο, παρουσία πλήθους φοιτητών και Καθηγητών, διευθυντών Μουσείων, πολιτών που έσπευσαν και από τη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο το Μουσείο Ακρόπολης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μικρή αλλά ουσιαστική έκθεση «Ο Παρθενώνας και ο Βύρωνας» που συνεχίζεται στο φουαγιέ ισογείου τονίζει την ανυπαρξία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων και την παράνομη ιδιοποίηση των Γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν, πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο.

Με το «Μουσείο της Ανασκαφής», το Μουσείο εμπλούτισε το εκθεσιακό του πρόγραμμα, αλλά δημιούργησε ένα ακόμα επιχείρημα γιατί τα αρχιτεκτονικά Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στο Μουσείο Ακρόπολης, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να έχει τη βιωματική εμπειρία της θέασής τους. Αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης: «Κάτω από τους ίσκιους των ανεσκαμμένων σπιτιών, τους δρόμους που περπάτησαν χιλιάδες άνθρωποι στο διάβα του χρόνου, κάποιοι Αθηναίοι πολίτες, φιλόσοφοι, ποιητές, γλύπτες και ζωγράφοι από αυτούς που γνωρίζουμε κι από άλλους αγνώστους σε εμάς, μέτοικους και δούλους, μερικοί θα ήταν αυτοί που αφιέρωσαν κι άλλοι που εργάστηκαν πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στους οποίους οφείλεται η οικοδόμηση του θαύματος του Παρθενώνα. Έτσι, το ανθρώπινο στοιχείο κάτω στο Μουσείο της Ανασκαφής και το θεϊκό που εκτίθεται στους ορόφους του Μουσείου επάνω οσμώνονται».

Τέλος, στο Μουσείο Ακρόπολης έχει ξεκινήσει μια ουσιαστική διερεύνηση των θραυσμάτων που ανήκουν στον Παρθενώνα και βρίσκονται στις αποθήκες του Μουσείου και έχει μελετηθεί η δυνατότητα έκθεσής τους στην Αίθουσα του Παρθενώνα.

Επισκεψιμότητα Μουσείου

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 2009 έως σήμερα, το Μουσείο Ακρόπολης περιλαμβάνεται στη λίστα με τα 100 πιο επισκέψιμα Μουσεία του κόσμου που δημοσιεύει ετησίως η βρετανική εφημερίδα THE ART NEWSPAPER. Το έτος 2024, το Μουσείο κατέλαβε την 33η θέση, με 2.000.312 επισκέπτες.

Όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα, το Μουσείο Ακρόπολης είναι το μόνο ελληνικό ίδρυμα που ανήκει στη λίστα με τα 100 πιο επισκέψιμα Μουσεία και ένα από τα ελάχιστα Μουσεία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πέρα, επίσης, από το γεγονός ότι το Μουσείο είναι ένας τουριστικός προορισμός από μόνος του, η προσπάθεια που γίνεται με τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων συμβάλει σημαντικά στην προσέλκυση νέων επισκεπτών, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα και στην έκθεση ΝοΗΜΑΤΑ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους επισκέπτες που εισέρχονται στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και παραλαμβάνουν εισιτήριο, την περασμένη χρονιά περίπου 10.000 επιπλέον επισκέπτες παρακολούθησαν εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής», μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο αλλά και στον αύλειο χώρο του Μουσείου.