Η Ελλάδα… αλλιώς: Μια νέα μουσειακή εμπειρία στο «Greece in Miniature»

Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά πλέον σε κλίμακα 1:50, στο νέο εντυπωσιακό μουσείο Greece in Miniature (Mini Greece), που άνοιξε επίσημα τις πύλες του στις 19 Οκτωβρίου 2024, στο κέντρο της Αθήνας, Φαβιέρου 2 & Μάρνης, και προσφέρει

στους επισκέπτες μια καθηλωτική εμπειρία μέσα από την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και την πολιτιστική μνήμη.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ιδιωτικό μουσείο πέντε ορόφων, που συνδυάζει την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και την πολιτιστική κληρονομιά. Στο Mini Greece, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να “περιηγηθούν” σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από πιστές, λεπτομερείς μακέτες μνημείων και τοπίων σε μικρογραφία.

Οραματιστής και δημιουργός: Αλεξάντερ Μενσίκοφ



Ο άνθρωπος πίσω από το εγχείρημα, ο Αλεξάντερ Μενσίκοφ, μηχανικός σχεδιασμού με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή μακετών, γεννημένος στην Ουκρανία και εγκατεστημένος στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, είναι μηχανικός σχεδιασμού με μακρά εμπειρία στη δημιουργία μακετών για κατασκευαστικές εταιρείες. Η ιδέα για το “Greece in Miniature” γεννήθηκε από ένα τυχαίο γεγονός – όταν, ταξιδεύοντας με την οικογένειά του στη Γαλλία, χάθηκε στον αυτοκινητόδρομο

και βρέθηκε κατά λάθος στο θεματικό πάρκο France in Miniature. Η εμπειρία εκεί τον εντυπωσίασε βαθιά, και του ενέπνευσε την επιθυμία να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο.

Το πρώτο του μεγάλο έργο ήταν το πάρκο “Ουκρανία σε Μινιατούρα”, το 2006, ακολούθησε η “Βουλγαρία σε Μινιατούρα”, ενώ δημιούργησε επίσης μοντέλα για ιδιωτικές συλλογές, ανάμεσά τους και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό του Αγίου

Στεφάνου στη Βιέννη, μήκους 3 μέτρων και ύψους πάνω από 5 μέτρα!

Η βαθιά του εκτίμηση για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την αισθητική και την επιρροή της Ελλάδας στην παγκόσμια ιστορία, αποτέλεσε το φυσικό επόμενο βήμα. Όπως δηλώνει ο ίδιος: «Η Ελλάδα έδωσε στον κόσμο τη γραφή, τις επιστήμες, τη φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική. Τα μνημεία της αντέχουν στον χρόνο – είναι θαύματα που αξίζουν να γίνουν προσβάσιμα σε όλους.»

Το δημιουργικό μας ταξίδι δεν σταματά εδώ. Αυτή την περίοδο διαπραγματευόμαστε τη δημιουργία θεματικών πάρκων στην Ινδία – μια μυστικιστική χώρα, με ιστορία που χάνεται στους αιώνες και πολιτισμό απαράμιλλης ποικιλομορφίας.

Η τεχνολογία δίνει ζωή στην ιστορία – VR, AR & Audio-Video Guide



Στο “Greece in Miniature”, η τεχνολογία αξιοποιείται με τρόπο ουσιαστικό και δημιουργικό, προσφέροντας στον επισκέπτη μια εμπειρία πλούσια, βιωματική και πλήρως διαδραστική. Μέσα από σύγχρονα VR headsets, οι επισκέπτες έχουν τη

δυνατότητα να «ταξιδέψουν» στην αρχαία Ελλάδα και να δουν μνημεία όπως ο Παρθενώνας, η Κνωσσός και η Λίνδος, όπως ήταν αποκατεστημένα στην εποχή της ακμής τους.

Παράλληλα, η χρήση τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) εμπλουτίζει τις μακέτες του μουσείου με ζωντανά στοιχεία και πληροφορίες, προσθέτοντας βάθος και περιεχόμενο στην οπτική εμπειρία. Το μουσείο προσφέρει επίσης ένα πλήρες σύστημα audio-video ξενάγησης, το οποίο καθοδηγεί τον επισκέπτη σε μια οργανωμένη, πολύγλωσση περιήγηση. Ο ψηφιακός οδηγός παρουσιάζει ιστορικά στοιχεία και ενδιαφέρουσες ιστορικές αφηγήσεις, δημιουργώντας μια συνεχή ροή πληροφορίας που εμπλουτίζει την κατανόηση και τη σύνδεση με τον εκθεσιακό χώρο.

Η τεχνολογία γίνεται εργαλείο μνήμης, γνώσης και συναισθήματος, που μετατρέπει την επίσκεψη σε μια ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες, αποτελώντας πυλώνα εκπαίδευσης, φαντασίας και ψυχαγωγίας, που μετατρέπει το μουσείο σε ένα ζωντανό παράθυρο στο παρελθόν.

Ένα μουσείο για όλες τις ηλικίες – και όλους τους επισκέπτες



Αυτό το μοναδικό μουσείο απευθύνεται σε οικογένειες, σχολεία, τουρίστες, φοιτητές και λάτρεις της αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό, διαδραστικό και ψυχαγωγικό περιβάλλον, που προσφέρει έναν νέο τρόπο να δει

κανείς την Ελλάδα – ολιστικά, πολυαισθητηριακά και με τρόπο που συνδυάζει τη γνώση με την εμπειρία. Βρίσκεσαι σε ένα παραμύθι μια χώρα όπου νιώθεις σαν τον Γκιούλιβερ στη χώρα των Λιλιπούτειων.

Προσβασιμότητα για όλους – χωρίς εμπόδια στη γνώση και την εμπειρία



Το “Greece in Miniature” έχει σχεδιαστεί με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της συμπερίληψης και της καθολικής προσβασιμότητας. Το μουσείο είναι πλήρως προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), διαθέτοντας ανελκυστήρες, ράμπες, προσβάσιμες τουαλέτες και ευδιάκριτη σήμανση. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένοι διαδραστικοί σταθμοί, ώστε η εμπειρία να είναι πλούσια και κατανοητή για επισκέπτες με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες.

Η προσβασιμότητα στο Mini Greece δεν είναι απλώς πρακτική προτεραιότητα, αλλά φιλοσοφική επιλογή: η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, την ιστορία και τη γνώση αποτελεί θεμέλιο λίθο του οράματος του μουσείου.

[email protected]