ΕΜΣΤ: Διήμερο εκδηλώσεων με αφορμή την έκθεση «Θόδωρος, Γλύπτης: Αντί Αναδρομικής»

Με αφορμή την έκθεση Θόδωρος, Γλύπτης: Αντί Αναδρομικής, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο δημόσιες δράσεις, αφιερωμένες στις ποικίλες και συχνά αθέατες πτυχές του έργου και της προσωπικότητας του γλύπτη Θόδωρου.

Στις 2 και 3 Μαΐου, καλλιτέχνες, επιμελητές, εκπαιδευτικοί, θεωρητικοί και επισκέπτες θα συναντηθούν μέσα από εργαστήρια, παρουσιάσεις, συζητήσεις, ηχητικές εγκαταστάσεις και προβολές, με επίκεντρο τη σύγχρονη γλυπτική και το πολυσχιδές έργο του Θόδωρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για όλες τις ηλικίες, από εργαστήρια ανάγλυφης τυπογραφίας και κεραμικής έως θεματικές ξεναγήσεις, παρεμβάσεις σε μορφή podcast και ανοιχτές συζητήσεις.

Το διήμερο θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία-ηχητική περφόρμανς των I broke the vase, ένα ηχητικό ταξίδι επιστημονικής φαντασίας εμπνευσμένο από το έργο του Θόδωρου.

Παρασκευή 2 Μαΐου

17:00-21:00

Εργαστήριο «Ανάγλυφης Τυπογραφίας» με τον καλλιτέχνη Γιάννη Παπαδόπουλο

Εργαστήριο Εκπαιδευτικών – Ημιώροφος



Το εργαστήριο βασίζεται στην ιδέα του έργου «Αντί για έργο γλυπτικής (επανεμφάνιση)», που αφορά την επιστροφή του κειμένου στην ύλη και την πλαστική μέσω του τυπογραφικού ανάγλυφου. Η δράση ξεκινά με μια εισαγωγή στην στοιχειοθεσία κειμένου, και συνεχίζει με μια σύντομη παρουσίαση και ανάλυση επιλεγμένων παραδειγμάτων από την Ιστορία της Τέχνης –όπως οι κάρτες του George Brecht, οι ταμπέλες του Marcel Broodthaers– αλλά και μιας σειράς πολιτικών προκηρύξεων.

Οι συμμετέχοντες θα στοιχειοθετήσουν το δικό τους κείμενο για ανάγλυφη εκτύπωση σε πήλινη πλάκα, την οποία θα κρατήσουν μετά το τέλος του εργαστηρίου.

Συμμετέχοντες: το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους ενήλικες και άτομα που σπουδάζουν καλές ή εφαρμοσμένες τέχνες, αρχιτεκτονική ή άλλα δημιουργικά πεδία.

Κόστος συμμετοχής: 8€, απαιτείται προκράτηση

11:00-19:00

Νίκος Αρβανίτης – Η ενεργοποίηση του βόμβου

Είσοδος και Φουαγιέ ΕΜΣΤ

Ο εικαστικός Νίκος Αρβανίτης ενεργοποιεί την ηχητική εγκατάσταση de gustibus non disputandum est, που παράλληλα λειτουργεί σαν ενεργειακά αυτόνομος φορητός ραδιοσταθμός, καταγράφοντας τις απαντήσεις του κοινού σε ερωτήματα τα οποία έθεσε ο Θόδωρος τη δεκαετία του 1970. Ο καλλιτέχνης θα βρίσκεται σε διαφορετικούς χώρους του Μουσείου συγκεντρώνοντας απαντήσεις του κοινού για τη δημιουργία podcast που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια από το σύστημα ανακοινώσεων του Μουσείου.

Σάββατο 3 Μαΐου



10:00-14:00

Ο πηλός μας φέρνει πιο κοντά – Εργαστήριο Κεραμικής για Παιδιά με την Πάκυ Βλασσοπούλου

Εργαστήριο Εκπαιδευτικών – Ημιώροφος

Ξεκινώντας από το έργο του Θόδωρου Ο πηλός μας φέρνει πιο κοντά…, η καλλιτέχνιδα Πάκυ Βλασσοπούλου προσκαλεί παιδιά ηλικίας 8–12 ετών σε ένα βιωματικό εργαστήριο κεραμικής.

Μέσα από την περιήγηση στην έκθεση Θόδωρος, Γλύπτης: Αντί Αναδρομικής, τα παιδιά θα εξερευνήσουν την έννοια του αποτυπώματος και τη σχέση του καλλιτέχνη με τα εργαλεία του. Θα γνωρίσουν και θα δοκιμάσουν καλλιτεχνικά εργαλεία, θα εργαστούν ομαδικά και ατομικά με πηλό και θα αναπτύξουν τη δική τους εικαστική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά θα δουλέψουν αρχικά σε ομάδες και στη συνέχεια θα πάρει το καθένα το πλακάκι του για να το διακοσμήσει/ζωγραφίσει και στο τέλος θα ξαναβάλουν τα πλακάκια μαζί για να δουν το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος του εργαστηρίου κάθε παιδί θα κρατήσει τη δική του μοναδική κεραμική κατασκευή.

Συμμετέχοντες: το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά 8-12 ετών

Κόστος συμμετοχής: 8€, απαιτείται προκράτηση

11:00-19:00

Ανοίγοντας το αρχείο του Θόδωρου

Βιβλιοθήκη ΕΜΣΤ

Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Βιβλιοθήκη/Αρχείο του ΕΜΣΤ θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτή, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να εξετάσει το Αρχείο του Θόδωρου. Η πρόσβαση θα είναι δυνατή τόσο στο ήδη ταξινομημένο και αρχειοθετημένο υλικό όσο και σε αυτό που βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία επεξεργασίας.

Η βιβλιοθηκονόμος Αθηνά Καραθανάση και η αρχειονόμος Εύη Μητσοπούλου θα παρουσιάσουν αξιοσημείωτες ενότητες του Αρχείου και θα διαφωτίσουν το ευρύ κοινό και τους ερευνητές για τις διαδικασίες αρχειοθέτησης.

Επιμέλεια αρχειακής παρουσίασης: Εύη Μητσοπούλου

11:00-21:00

Νίκος Αρβανίτης – Η ενεργοποίηση του βόμβου

Ημιώροφος και 2ος όροφος

Ήδη από τη δεκαετία του 1970 και με διάφορες αφορμές ο γλύπτης Θόδωρος διέθετε στο κοινό των εκθέσεών του ερωτηματολόγια, με ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία της τέχνης, τη σημασία του κοινού, τον ρόλο των πολιτιστικών θεσμών και των επαγγελματιών της τέχνης. Ο Νίκος Αρβανίτης, με το φορητό, ενεργειακά αυτόνομο, ραδιοσταθμό,ηχητικό γλυπτό de gustibus non est disputandum πραγματοποίησε συνεντεύξεις στο κοινό της έκθεσης Θόδωρος, Γλύπτης Αντί Αναδρομικής βασισμένες στα ερωτηματολόγια του Θόδωρου και δημιούργησε μια σειρά από podcasts. Τα podcasts αυτά θα ακούγονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας από το σύστημα ανακοινώσεων του Μουσείου.

12:30-14:30

Στα όρια της αντοχής. Εξαντλητική-αναλυτική ξενάγηση στην έκθεση Θόδωρος, Γλύπτης: Αντι Αναδρομικής, από τον επιμελητή της έκθεσης, Σταμάτη Σχιζάκη

2ος όροφος | Σημείο συνάντησης Φουαγιέ ΕΜΣΤ

Συμμετοχή με Δελτία Εισόδου (Κανονικό: 8 €, Μειωμένο: 4 €)

17:00-18:30

Υποθέσεις για τη γλυπτική και τον γλύπτη

Αφιέρωμα στον Θόδωρο

Αίθουσα Εκδηλώσεων – Ημιώροφος

Μια συζήτηση για το πολυπρισματικό έργο του Θόδωρου

Καλωσόρισμα από την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΕΜΣΤ Κατερίνα Γρέγου

Με καλεσμένους τους/τις:

-Ειρήνη Γερογιάννη (ιστορικός τέχνης, συγγραφέας του βιβλίου Η περφόρμανς στην Ελλάδα, 1968-1986)

-Κατερίνα Ζαχαροπούλου (καλλιτέχνιδα και δημιουργό του οπτικοακουστικού αρχείου για τη σύγχρονη τέχνη SAVE THE DATES.)

-Νίκο Καλογερά (αρχιτέκτων, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ)

-Ευριπίδη Λασκαρίδη (σκηνοθέτης και performer)

-Ανδρέα Λυμπερόπουλο (αρχιτέκτων, Δρ ΕΜΠ, συνιδρυτής από κοινού με τον Θόδωρο του «Εργαστηρίου Αστικού Τοπίου»)

-Κώστα Μπασάνο (καλλιτέχνης, καθηγητής στη σχολή καλών τεχνών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων)

-Βασίλη Νούλα (σκηνοθέτης και εικαστικός, συνιδρυτής του χώρου EIGHT / ΤΟ ΟΧΤΩ – A critical institute for arts and politics)

-Λυδία Παπαδημητρίου (αναπληρώτρια καθηγήτρια κινηματογραφικών σπουδών στο Liverpool John Moores University, αρχισυντάκτρια του Journal of Greek Media and Culture)

-Νεφέλη Παπαδημητρίου (αρχιτέκτονας, ιδρυτικό μέλος και βασικό στέλεχος της Cities In Balance)

-Franck-Lee Alli-Tis aka V Stylianidou (καλλιτέχνης)

Πρόγραμμα προβολών

Αίθουσα Προβολών– Ημιώροφος

19:00-19:45

Art Φιλ (Εκπομπή του καναλιού Seven X για τα εικαστικά)

Γλύπτης Θόδωρος, έκθεση «Μεταίχμιο» στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, 1999

Διάρκεια: 31‘

Προβολή και παρουσίαση της εκπομπής Art Φιλ όπου ο γλύπτης Θόδωρος συζητάει με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου.

Το βίντεο προέρχεται από το SAVE THE DATES – ένα οπτικοακουστικό αρχείο για τη σύγχρονη τέχνη, ΕΜΣΤ / ΑΣΚΤ.

Κύριος χορηγός της πλατφόρμας SAVE THE DATES είναι ο οργανισμός ΝΕΟΝ. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων και το δημόσιο πρόγραμμα με τη χρήση του SAVE THE DATES πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΕΜΣΤ και την ΑΣΚΤ με την χρηματοδότηση της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου.

Με αγγλικούς υπότιτλους

Εισαγωγή-παρουσίαση από την Κατερίνα Ζαχαροπούλου, καλλιτέχνιδα και δημιουργό του οπτικοακουστικού αρχείου για τη σύγχρονη τέχνη SAVE THE DATES.

20:00-20:45

Σε πρώτο πρόσωπο

Προβολή επεισοδίου της σειράς Σε πρώτο πρόσωπο, όπου ο γλύπτης Θόδωρος πραγματοποιεί ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1984

Διάρκεια: 30’

Εκτέλεση παραγωγής: Παπαδάκης και Χρονόπουλος για την ΕΡΤ2

Καλλιτεχνικό αρχείο ΕΜΣΤ. Ευγενική παραχώρηση Αρχείου ΕΡΤ.

Με αγγλικούς υπότιτλους

Εισαγωγή-παρουσίαση από τον Κωστή Βελώνη, καλλιτέχνη και καθηγητή στην ΑΣΚΤ.

Συναυλία – Ηχητική Περφόρμανς

21:30

I broke the vase (Εύα Ματσίγκου & Νεφέλη Σάνη)

Ακούγοντας την ματράκ-φαλλός

Το έργο ξετυλίγεται μέσα από μια πρωτότυπη αφήγηση επιστημονικής φαντασίας, επενδυμένη με μια ηλεκτροακουστική μουσική σύνθεση. Στο έτος 2125, οι I broke the vase ακούν ένα μετα-αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο από το παρελθόν, όταν στα χέρια τους έρχεται ένα μυστηριώδες αντικείμενο: μια ματράκ φαλλός-χρονοκάψουλα, που μέσα της έχει αναλλοίωτο το έργο του Θόδωρου Γλύπτη, Χειρισμοί I και III.