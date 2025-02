«Το νεκροταφείο του Φαλήρου: Ανασκαφές στο γύρισμα των αιώνων»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προσκαλεί το κοινό την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στην επόμενη διάλεξη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης.

Ομιλήτρια θα είναι η Στέλλα Χρυσουλάκη, Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

Οι εξελίξεις στην Αθήνα και την Αττική κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. οδήγησαν σε μία περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων που εξακολουθεί να προβληματίζει την έρευνα. Τα δεδομένα από τις ανασκαφές του εκτεταμένου νεκροταφείου στην παραλία του Φαλήρου που ανέλαβε η Αρχαιολογική Υπηρεσία τόσο στις αρχές του 20ου όσο και του 21ου αιώνα τροφοδοτούν συνεχώς τη μελέτη της δαιδαλώδους πορείας της αθηναϊκής κοινωνίας από την πρώιμη Αρχαϊκή ως την ώριμη Κλασική περίοδο.

Η παρουσίαση των ταφικών εθίμων του μεγάλου αυτού νεκροταφείου από την πρώτη κιόλας περίοδο χρήσης του, αναδιατάσσουν τα ζητήματα που αφορούν στη συζήτηση γύρω από την σύνθεση της αθηναϊκής κοινωνίας πριν την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δίνεται έμφαση στους «άταφους νεκρούς» που σύμφωνα με τα ήθη της εποχής, επρόκειτο για ενταφιασμένους κατόπιν βιαιοπραγίας και ομαδικά εκτελεσμένους «σιδηρόδετους» και σηματοδοτούν την ιδιαιτερότητα του φαληρικού ταφικού τοπίου.

Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2025

Ώρα: 18:00

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Διαλέξεων

Είσοδος ελεύθερη

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Μουσείου στο YouTube:

Ernst Curtius και Johann August Kaupert 1882. Karten von Attika Β1. ΙΙΙ Athens – Peiraieus, Berlin. Η θέση του νεκροταφείου στην παραλία του Φαλήρου σημαίνεται με τον πρωτοαττικό κρατήρα του ζωγράφου του Νέσσου με παράσταση αντωπών σφιγγών.

Στέλλα Χρυσουλάκη

(σύντομο βιογραφικό)

Η Στέλλα Χρυσουλάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Grenoble στη Γαλλία. Τον τίτλο του διδάκτορα απέκτησε το 1981 από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης – Paris IV. Ως ερευνήτρια φιλοξενήθηκε από το Columbia University και το Institute of Fine Arts του New York University από το 1989 ως το 1992. Στο Υπουργείο Πολιτισμού εργάστηκε από το 1984, υπηρετώντας επί σειρά ετών στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στη Διεύθυνση Μουσείων με κύρια ενασχόληση τη δημιουργία, λειτουργία και θεσμοθέτηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αλλά και τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις των ελληνικών δημόσιων μουσείων. Εκπροσώπησε το ΥΠΠΟ σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Committee for Educational and Cultural Action (CECA) του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), ως υπεύθυνη συντονισμού Μουσείων της Ευρώπης (1998-2001), και ως υπεύθυνη εκδόσεων (2011-2013). Παράλληλα, εξειδικεύτηκε στην έρευνα πεδίου, τη μινωική αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική του προϊστορικού Αιγαίου. Την περίοδο 2012-2022 υπηρέτησε ως Έφορος Αρχαιοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και νήσων, διευθύνοντας ανασκαφές μεγάλης κλίμακας στην Αττική. Από το 2023 υπηρετεί ως Γενική Διευθύντρια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.