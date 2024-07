Πρωτότυπο εικαστικό αφιέρωμα στον Λόρδο Βύρωνα

Το Μουσείο Φιλελληνισμού και το Πολεμικό Μουσείο, στο πλαίσιο του έτους «2024, Έτος Λόρδου Βύρωνα και Φιλελληνισμού», εγκαινίασαν την ομαδική έκθεση “…Where grew the arts of war and peace…” – «… Όπου μεγάλωσαν οι τέχνες του πολέμου και της ειρήνης…», με τη συμμετοχή 50 διακεκριμένων Ελλήνων εικαστικών.

Το ιστορικό φουαγιέ του Αμφιθεάτρου του Πολεμικού Μουσείου επανασυστήνεται ως ένας αυτόνομος μουσειακός χώρος και νέος προορισμός για τους φιλότεχνους της πόλης.

Η επιλογή ενός χειρόγραφου ποιήματος του Λόρδου Βύρωνα από το ιστορικό αρχείο της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ), έγινε ο πνευματικός και υλικός φορέας στον οποίο αναπτύχθηκαν τα έργα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών με τρόπο ώστε να αλληλοσχετίζονται θεματικά και να αφηγούνται με σύγχρονους όρους τους κυριότερους σταθμούς στη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα.

Κατά τα εγκαίνια ο Πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, Αντιπτέραρχος κ. Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και μίλησε για τη συνεργασία με το Μουσείο Φιλελληνισμού, ευχαριστώντας τους συντελεστές για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ο χώρος διαμορφώθηκε σε έναν νέο μουσειακό προορισμό.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και του Μουσείου Φιλελληνισμού στην Αθήνα, κ. Κωνσταντίνος Βελέντζας, αναφέρθηκε στον Λόρδο Βύρωνα ως τον πλέον διάσημο άνθρωπο της εποχής του, που απετέλεσε πρότυπο των μεγαλύτερων ονομάτων της τέχνης και της διανόησης.

Κάθε ψυχή που ένιωθε να ασφυκτιά στις κοινωνίες των αρχών του 19ου αιώνα, ήθελε να του μοιάσει. Για το 2024, το Μουσείο Φιλελληνισμού έχει σχεδιάσει δύο ακόμη σημαντικές εκθέσεις αφιερωμένες στον Λόρδο Βύρωνα και τη Βυρωνική τέχνη, στην οποία στηρίχθηκε ο φιλελληνισμός. Η μία φιλοξενείται στη Βουλή των Ελλήνων και η δεύτερη στην Ακαδημία Αθηνών. Όλες οι εκθέσεις είναι ανοικτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Οι δράσεις της ΕΕΦ και του Μουσείου Φιλελληνισμού το 2024 θα ολοκληρωθούν με δύο συνέδρια τον Νοέμβριο. το ένα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το άλλο στο πανεπιστήμιο Cambridge, και με μία μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο, στις 10 Οκτωβρίου 2024, με εκλεκτούς καλλιτέχνες, την ορχήστρα και τη χορωδία της ΕΡΤ.

Καθώς η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας, εκπροσωπώντας τον Βρετανό Πρέσβη στην Αθήνα, η κα Katharyna Arnold μίλησε για την έντονη δραστηριοποίηση της ΕΕΦ και του Μουσείου Φιλελληνισμού σχετικά με τον Λόρδο Βύρωνα και τον φιλελληνισμό.

Στο Μουσείο Φιλελληνσιμού διαφυλάσσεται και εκτίθεται η μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή με προσωπικά αντικείμενα του Λόρδου Βύρωνα και Βυρωνική τέχνη, καθώς και 5.000 πολύτιμα ιστορικά κειμήλια και τεκμηρία σχετικά με τον Φιλελληνισμό.

Η επιμελήτρια της έκθεσης, κα Ίρις Κρητικού, μίλησε για το τολμηρό εγχείρημα να γίνει ένα εικαστικό αφιέρωμα σύγχρονης τέχνης στον Λόρδο Βύρωνα και τον τρόπο με τον οποίο πενήντα διακεκριμένοι Έλληνες εικαστικοί προχώρησαν στη σύσταση ενός αυτοτελούς οργανικού πεδίου με εικαστικές, πλαστικές και συμβολικές πολυσχιδείς αναφορές στον σπουδαίο ρομαντικό ποιητή και Φιλέλληνα..

Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας.

Καλλιτέχνες που συμμετέχουν:

Γιάννης Αδαμάκης, Αγγελική Αντωνέα, Λυδία Βενιέρη, Μαριλίτσα Βλαχάκη, Μαρίνα Βλαχάκη, Ανδρέας Γεωργιάδης, Μάρκος Γεωργιλάκης, Μαρία Γιαννακάκη, Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, Φανης Γουλής, Μαρία Διακοδημητρίου, Φραγκίσκος Δουκάκης, Αργυρώ Δρίβα, Σταμάτης Ζάννος, Νίκος Ζήβας, Γωγώ Ιερομονάχου, Αποστόλης Ιτσκούδης, Πωλίνα Κασιμάτη, Ανδρέας Κοντέλλης, Θέμης Κοντογούρης, Φίλιππος Κούτρικας, Νίκος Λεοντόπουλος, Βασίλης Λιαούρης, Μηνάς Μαυρικάκης, Μάνος Μπατζόλης, Ισμήνη Μπονάτσου, Ρούλη Μπούα, Γιάννης Μπρούζος, Ανδρέας Νικολάου, Μαίρη Νταγιαντά, Θόδωρος Παπαγιάννης, Χρίστος Παπαδάκης, Δημήτρης Παπανικολάου, Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος, Νίκος-Γιώργος Παπουτσίδης, Νίκος Περαντινός, Στέλιος Πετρουλάκης, Μιχάλης Σακαλής, Γιώργος Σαλταφέρος, Ιφιγένεια Σδούκου, Στέφανος Σουβατζόγλου, Βασίλης Σούλης, Κώστας Σπυριούνης, Μαρίνα Στελλάτου, Πραξιτέλης Τζανουλίνος, Νίκος Τριανταφύλλου, Κλαίρη Τσαλουχίδη-Χατζημηνά, Δήμος Φλέσσας, Μανώλης Χάρος.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα εκδοθεί δίγλωσσος κατάλογος και προγραμματίζονται παράλληλες δράσεις.

“…Where grew the arts of war and peace…” – «… Όπου μεγάλωσαν οι τέχνες του πολέμου και της ειρήνης…»

Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης.

Χώρος: Πολεμικό Μουσείο, Φουαγιέ Αμφιθεάτρου, Ριζάρη 2, 10675 Αθήνα

Διάρκεια: έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2024

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 9.00 – 19.00

Ελεύθερη είσοδος