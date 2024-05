Τι έρχεται τον Ιούνιο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με μια μαγευτική μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Στο πιο ατμοσφαιρικό βράδυ του Ιουνίου, το μπαλκόνι του 3ου ορόφου με τη μοναδική θέα στην Ακρόπολη υποδέχεται το κοινό προσφέροντας δροσερά απεριτίφ, ενώ ο ταλαντούχος πιανίστας Θάνος Μαργέτης γεμίζει μελωδίες τον χώρο, όσο οι επισκέπτες περιηγούνται στους εκθεσιακούς ορόφους του Μουσείου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος τιμάται μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά ηλικίας 4-7 ετών που έρχεται να ενισχύσει την περιβαλλοντική τους συνείδηση, ενώ οι κυριακάτικες δράσεις για τους μικρότερους επισκέπτες του Μουσείου (8 μηνών έως 3 ετών) συνεχίζονται με δημιουργικές αφηγήσεις παραμυθιών, γεμάτες θεατρικά, μουσικοκινητικά και εικαστικά παιχνίδια.

Παράλληλα, τον Ιούνιο συνεχίζονται οι δωρεάν ξεναγήσεις σε επισκέπτες άνω των 65 ετών κάθε Πέμπτη, καθώς και οι δωρεάν ξεναγήσεις στα αγγλικά τις δύο τελευταίες Τετάρτες του μήνα.

Δωρεάν ξεναγήσεις 65+

Κάθε Πέμπτη, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσφέρει μέσα στην τιμή του εισιτηρίου δωρεάν ξενάγηση στους επισκέπτες άνω των 65 ετών, προσκαλώντας τους να βιώσουν τη μουσειακή εμπειρία και να ανακαλύψουν τη μεγάλη σοπράνο αλλά και την τέχνη της όπερας.

Ένα μουσείο αποκλειστικά αφιερωμένο στο έργο και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται ξεχωριστά αντικείμενα από τη ζωή και την καριέρα της πολύπλευρης αυτής καλλιτέχνιδας, που με το μεγάλο εύρος και το μοναδικό ηχόχρωμα της φωνής της, την ηχητική παλέτα της, τη σκηνική παρουσία και τις μουσικές γνώσεις της, κατάφερε να αλλάξει για πάντα τον κόσμο της όπερας.

Η επίσκεψη στο μουσείο αποτελεί μια συνολική εμπειρία που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις. Οι επισκέπτες ανακαλύπτουν τον κόσμο της όπερας και της μεγάλης ντίβας μέσα από μια διαδρομή βιωματικής εμπειρίας, εμπλουτιζόμενη από οπτικοακουστικά μέσα, κείμενα, νέες τεχνολογίες, ηχητικά και ιστορικά τεκμήρια.

Πληροφορίες:

Ώρες ξεναγήσεων: 11:00 π.μ.

Προγραμματίστε την επίσκεψή σας τηλεφωνικά στο: 210 44 04 204

Διάρκεια ξενάγησης : 50 λεπτά

Είσοδος στο μουσείο: 7 ευρώ για 65+

Ξενάγηση: δωρεάν

*Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να προσέρχονται στο μουσείο 10′ πριν την ώρα έναρξης της ξενάγησης. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

«Εξερευνώντας Κλιματικές αλλαγές στην τέχνη»: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, έχει σχεδιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξερευνώντας Κλιματικές αλλαγές στην Τέχνη» για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 4-7 ετών, με ευαισθησία απέναντι στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Τα παιδιά με τους συνοδούς τους θα ανακαλύψουν έργα τέχνης που συνδέονται με το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα θα τα συνδέσουν με ήχους κλασικής μουσικής.

Τι σχέση μπορεί να έχει ένας πίνακας ζωγραφικής ή μια εγκατάσταση σύγχρονης τέχνης με τις κλιματικές αλλαγές; Θα μπορούσε μια μουσική να περιγράψει ένα φαινόμενο κλιματικής αλλαγής; Τι θα ζωγράφιζες από όλα αυτά που βίωσες; Πώς θα τα περιέγραφες με το σώμα σου; Θα μπορούσε η ζωγραφιά σου να βγάλει ήχους;

Όπως και στη φύση έτσι και στη μουσική υπάρχουν αλλαγές, με αυτόν τον τρόπο θα συνδέσουμε τις μουσικές αλλαγές με τις κλιματικές και θα εμπλακούμε σε ένα καλλιτεχνικό παιχνίδι γεμάτο υλικά, λέξεις, μουσική, σωματικό θέατρο, κίνηση, εικαστικά παιχνίδια και πολλή φαντασία για να ταξιδέψουμε στο περιβάλλον που ζούμε και να ευαισθητοποιηθούμε μέσα από την τέχνη.

Τα παιδιά με τους συνοδούς τους θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την τέχνη, τον πολιτισμό και την αφύπνιση για την κλιματική αλλαγή, καθιστώντας τον κόσμο καλύτερο μέρα με τη μέρα!

Πληροφορίες:

Κυριακή 2 Ιουνίου

Ώρα: 11:00-12:00

Ηλικίες: 4-7 ετών

Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ το παιδί & 3 ευρώ ο/η συνοδός

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 210 44 04 204 (Τρίτη – Παρασκευή 10:00-15:00).

«Η μαγεία των ήχων»: Δημιουργική αφήγηση

Μία Κυριακή του μήνα, το ΜΜΚ προσφέρει δημιουργικές αφηγήσεις παραμυθιών, γεμάτες θεατρικά, μουσικοκινητικά παιχνίδια και εικαστικές δράσεις για παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους.

Την Κυριακή 9 Ιουνίου το μουσείο αφηγείται την «Μαγεία των ήχων» των Romana Romanyshyn & Andriy Lesiv (εκδόσεις: Φουρφούρι). Τα βιβλία που επιλέγονται στη δράση της δημιουργικής αφήγησης είναι διαθέσιμα στο πωλητήριο του Μουσείου.

Πληροφορίες:

Κυριακή 9 Ιουνίου

Ώρα: 9:30-10:30

Ηλικίες: 8 μηνών έως 3 ετών

Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ ο/η συνοδός και δωρεάν το βρέφος

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 210 44 04 204 (Τρίτη – Παρασκευή 10:00-15:00)

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, 21 Ιουνίου 2024

Μία μοναδική μουσική βραδιά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, με τον ταλαντούχο πιανίστα Θάνο Μαργέτη.

Πώς θα σου φαινόταν αν συνδύαζες την περιήγησή σου στο Μουσείο Μαρία Κάλλας με ένα δροσερό κοκτέιλ και μελωδίες πιάνου; Το Μουσείο Μαρία Κάλλας, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, από τις 20:00 έως τις 23:00, με δωρεάν είσοδο για όλους τους επισκέπτες. Ελάτε να απολαύσετε μια μαγευτική βραδιά γεμάτη μουσική, τέχνη και δροσερά απεριτίφ στο μοναδικό μπαλκόνι του Μουσείου.

Από τις 20:00 έως τις 23:00 ο πιανίστας Θάνος Μαργέτης, θα χαρίσει στους επισκέπτες μια μοναδική μουσική εμπειρία. Ο 3ος όροφος του μουσείου θα γεμίσει με τους ήχους του πιάνου, δημιουργώντας μια μελωδική ατμόσφαιρα στο μπαλκόνι με τη μοναδική θέα που οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν δοκιμάζοντας τα μοναδικά απεριτίφ του μουσείου, καθώς περιηγούνται στους εκθεσιακούς χώρους.

Βιογραφικό σημείωμα του πιανίστα Θάνου Μαργέτη

Ο πιανίστας και συνθέτης Θάνος Μαργέτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου Αθηνών (Δίπλωμα Πιάνου και Σύνθεσης) και της Μουσικής Ακαδημίας του Μονάχου (Δίπλωμα Master στη Σύνθεση), όπου σπούδασε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). Έργα του έχουν παρουσιαστεί στη Μοντέρνα Πινακοθήκη του Μονάχου, στο Auditorium της Siemens, στο Carl Orff Auditorium, στο Κρατικό Μουσείο του Μονάχου, στο 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής της A*Devantgarde, στο Πανεπιστήμιο του Cincinnati, στη Ραδιοφωνία της Κολωνίας, στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, καθώς επίσης στο Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Έχει δώσει ρεσιτάλ πιάνου (Αίθουσα Συναυλιών του Athenaeum “La Divina”, Αίθουσα Συναυλιών Ωδείου Αθηνών ” Άρης Γαρουφαλής “, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα “Δημήτρης Μητρόπουλος”) κι έχει εμφανιστεί ως σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Έχει συνοδεύσει, σε συναυλίες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και αλλού, γνωστούς λυρικούς τραγουδιστές όπως την πρωταγωνίστρια της Eθνικής Λυρικής Σκηνής Ιουλία Τρούσσα. Είναι τακτικός συνεργάτης της Χορωδίας της ΕΡΤ (από το 2004), της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (από το 2012), της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων (από το 2015) και της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ (από το 2015). Έχει συμμετάσχει σε ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις της Χορωδίας της ΕΡΤ, της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, καθώς και σε ηχογραφήσεις για το Τρίτο Πρόγραμμα με έργα για φωνητικό σύνολο και με έργα μουσικής δωματίου.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ξεκινάει με μια αφιέρωση στην Ημέρα της Μουσικής, το τραγούδι “Widmung” (“Αφιέρωση”) του Schumann σε μεταγραφή για πιάνο του Liszt. Ακολουθούν αποσπάσματα από αγαπημένες όπερες (Norma, Rigoletto, Don Giovanni κ.α.) που εναλλάσσονται με έργα για πιάνο των Busoni, Glass, Satie, Mussorgsky, Debussy κ.α. Υπάρχουν επίσης διάσπαρτες αναφορές στη μουσική για τον κινηματογράφο (μουσικά θέματα των W. Killar, R. Addinsell, N. Rota κ.α.)

Το έντονο λυρικό στοιχείο ενώνει αυτό το ευρύ ρεπερτόριο, ενώ μικρές γέφυρες εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή της μουσικής.

Πληροφορίες:

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Ώρες: 20:00-23:00

Προγραμματίστε την δωρεάν επίσκεψή σας κάνοντας κράτηση εδώ

*Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Free Guided Tours in English

On the last two Wednesdays of June (19.06 and 26.06), the Maria Callas Museum offers free guided tours in English as part of the admission ticket. It invites visitors to experience the museum and discover the great soprano as well as the art of opera. A museum exclusively dedicated to the work and personality of the great diva.

Among the exhibits are unique items from the life and career of this multifaceted artist who, with her wide range and unique vocal color, her sonic palette, stage presence, and musical knowledge, managed to forever change the world of opera.

A visit to the museum is a comprehensive experience that activates all the senses. Visitors explore the world of opera and the great diva through a journey of experiential learning, enriched by audiovisual media, texts, new technologies, sound, and historical evidence.

Information:

Wednesday, June 19 & 26

Guided tour hours: 12:00 pm

Book your visit by phone at 0030 210 44 04 204 and by email at [email protected]

Duration of the tour: 50 minutes

Museum admission: Μuseum ticket. See detailed ticket prices here

Guided Tour: Free

Μητροπόλεως 44, 105 63, Αθήνα

210 44 04 204

[email protected]

web: mariacallasmuseum.gr