Στην Europa Nostra το φετινό «Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»

Σε μια λαμπρή τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου στη Ροτόντα, θα τιμηθεί ο Οργανισμός που προάγει την αξία της ενότητας μέσα από την ποικιλομορφία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, και συμβάλει στην εμβάθυνση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης για τις επόμενες γενιές.

Το Ίδρυμα Θεοφανώ, προσηλωμένο στην ανάδειξη των συλλογικών εκείνων αξιών που γεφυρώνουν αντιθέσεις, ανθρώπους, έθνη, ιδεολογίες, και ταυτόχρονα στην εμβάθυνση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης, απονέμει φέτος το διεθνούς κύρους Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ στην EUROPA NOSTRA, τον πλέον καταξιωμένο πανευρωπαϊκό οργανισμό για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας, στη Θεσσαλονίκη, σε μια ειδική τελετή, που θα «φωτίσει» το σήμερα και το αύριο της Ευρώπης.

Το Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ που απονέμεται κάθε χρόνο σε μια λαμπρή τελετή στη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης, καταγράφει στα μόλις πέντε χρόνια της ύπαρξής του, μια ιδιαίτερα θεαματική πορεία πανευρωπαϊκής αναγνώρισης και καταξίωσης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε στην καρδιά της Ευρώπης, και συσπείρωσε από το ξεκίνημά της κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, της διπλωματίας, των γραμμάτων και του πολιτισμού. Σαν μια ´κοινή φωνή της Ευρώπης’ έχει στόχο να αναδείξει άτομα και οργανισμούς που εκφράζουν τις οικουμενικές αρχές και αξίες που στοιχειοθετούν τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή θέση στις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις της εποχής μας. Στη σημερινή εποχή της παγκόσμιας ασυμφωνίας και αβεβαιότητας, το Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ επιχειρεί να ρίξει φως σε ότι γεφυρώνει διαφορές, σε ότι πρεσβεύει την ενότητα, την κατανόηση, τη συνοχή, τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη, στο αξιακό αυτό σύστημα που αποτελεί την εγγενή δύναμη της δικής μας Ευρώπη, και βασικό οδηγό για το σήμερα και το αύριο της Ευρώπης που θέλουμε.

Το φετινό Βραβείο είναι το έκτο που απονέμεται. Το 2020 το Βραβείο επικεντρώθηκε στην Εκπαίδευση και απονεμήθηκε στο Πρόγραμμα Erasmus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγινε δεκτό προσωπικά από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Το 2021 η Επιστήμη ήταν στο επίκεντρο: ο Δρ. Uğur Şahin και η Δρ. Özlem Türeci, το ζευγάρι επιστημόνων που ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ήταν οι παραλήπτες του βραβείου για την αφοσίωσή τους στο Κοινό Καλό. Το 2022, το Βραβείο ανέδειξε τον βασικό ρόλο της Τέχνης ως κοινού εδάφους για την αμοιβαία κατανόηση και απονεμήθηκε στον παγκοσμίου φήμης μαέστρο, κ. Daniel Barenboim και την πρωτοβουλία του να ιδρύσει την Ορχήστρα West-Eastern Divan, ένα εξαιρετικά συμβολικό έργο για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των λαών. Το 2023 απονεμήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Gutteres, εστιάζοντας στον ανθρωπιστικό ρόλο της πολυμερούς ηγεσίας. Το περσινό βραβείο απονεμήθηκε στα Special Olympics στο όνομα του Προέδρου, Δρ. Timothy Shriver, για τον στόχο τους να αναδείξουν τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και να οικοδομήσουν μια συμπεριληπτική κοινωνία, έναν κόσμο όπου όλοι τιμώνται, είναι αποδεκτοί και ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους.

Φέτος, το βραβείο τιμά την εξαιρετική συμβολή της EUROPA NOSTRA στη διαφύλαξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως θεμελιώδους πυλώνα ενότητας, ταυτότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης. Για περισσότερα από 60 χρόνια, η EUROPA NOSTRA, η «Φωνή της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών» για την πολιτιστική κληρονομιά, εργάζεται αδιάλειπτα για την ενίσχυση των κοινών αξιών και της πολιτιστικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αποτελεί το σημαντικότερο δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, και μέσα από το έργο της, το Ίδρυμα Θεοφανώ αναγνωρίζει τον ρόλο και τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, της διατήρησης και της ανάδειξής της, ως σημείο αναφοράς και δύναμης της σύγχρονης Ευρώπης απέναντι στις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις της εποχής μας. Το βραβείο θα παραλάβουν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, Καθ. Δρ. Hermann Parzinger, και η Γενική Γραμματέας, Sneška Quaedvlieg-Mihailović.

Η Τελετή Απονομής θα αποτελέσει για μία ακόμη χρονιά, τόπο συνάντησης σπουδαίων ηγετών, πρεσβευτών της ευρωπαϊκής ενότητας, διεθνών φορέων που αναδεικνύουν τις κοινές αξίες αλλά και σημαντικών προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας που έρχονται ειδικά γι’ αυτό τον λόγο στη Θεσσαλονίκη. Τη φετινή εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, Herman Van Rompuy, Επίτιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και π. Πρωθυπουργός του Βελγίου, η π. Πρόεδρος της Φιλανδίας Tarja Halonen, η π. Πρόεδρος της Ιρλανδίας Mary McAleese, ο π. Πρεσβευτής της Αγγλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Sir Ivan Rogers, η π. Υπουργός Εσωτερικών Ισπανίας Maria Luisa Poncela και πολλοί άλλοι.

Ο Σταύρος Ανδρεάδης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, δήλωσε: «Το φετινό βραβείο επικεντρώνεται στον θεμελιώδη ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη: ζούμε σε εποχή αναταραχών, σε μια εποχή που χρειαζόμαστε επειγόντως να εμβαθύνουμε στη διατήρηση της κοινής μας κληρονομιάς. Το βραβείο που απονέμεται στην Europa Nostra ξεπερνά το άτομο, το τοπικό, το εθνικό και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, μιας ευρωπαϊκής κληρονομιάς, στα λατινικά ‘Europa Nostra’ (Η Ευρώπη μας)».

Ο Herman Van Rompuy, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ και Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, δήλωσε: «Το φετινό βραβείο στοχεύει να υπογραμμίσει ότι σε περιόδους επιστροφής στην εθνική ταυτότητα, είναι θεμελιώδες να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ατενίζοντας το μέλλον της Ευρώπης, η φετινή απονομή του βραβείου στην Europa Nostra υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της κληρονομιάς στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ευημερία της κοινής μας ηπείρου, του κοινού μας σπιτιού».

Η Cecilia Bartoli, Πρόεδρος της Europa Nostra, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι και υπερήφανοι που λαμβάνουμε το φετινό Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ. Αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και τεράστια ευθύνη, επίσης. Θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την αποστολή της Europa Nostra και να επεκτείνουμε περαιτέρω το έργο μας που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την προώθηση της αίσθησης της ενότητας και της αίσθησης του ανήκειν μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης και των κοινοτήτων τους. Μαζί πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε την ενότητα στην ποικιλομορφία αυτής της πλούσιας κληρονομιάς προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών».

«Σήμερα, τη στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές για τις βασικές αξίες της, εμείς στην Europa Nostra παραμένουμε ακλόνητοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιζόμαστε και να προωθούμε αυτές τις αξίες. Ο ρόλος μας είναι να αναδείξουμε την ευρωπαϊκή σημασία της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σημασία της για την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής στις πόλεις και την ύπαιθρο της Ευρώπης. Είμαστε ευγνώμονες στο Ίδρυμα Θεοφανώ για την αναγνώριση της ποιότητας και της συνάφειας του έργου της Europa Nostra στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ευρώπη μας», πρόσθεσε ο καθηγητής Δρ. Hermann Parzinger, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Europa Nostra.

Η Europa Nostra είναι η ευρωπαϊκή φωνή της κοινωνίας των πολιτών που δεσμεύεται να διαφυλάξει και να προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Είναι μια πανευρωπαϊκή ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς, που υποστηρίζεται από ευρύ δίκτυο δημόσιων φορέων, ιδιωτικών εταιρειών και ιδιωτών, και καλύπτει περισσότερες από 40 χώρες. Είναι το μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, διατηρώντας στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO και άλλους διεθνείς φορείς. Η Europa Nostra, που ιδρύθηκε το 1963, γιόρτασε την 60ή επέτειό της το 2023.

Η Europa Nostra πραγματοποιεί εκστρατείες για τη διάσωση των απειλούμενων μνημείων, τοποθεσιών και τοπίων της Ευρώπης, ιδίως μέσω του Προγράμματος των 7 Περισσότερο Απειλούμενων. Διακηρύσσει και διαδίδει την αριστεία μέσω των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβείων Europa Nostra. Η Europa Nostra συμβάλλει ενεργά στον καθορισμό και την εφαρμογή ευρωπαϊκών στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, μέσω συμμετοχικού διαλόγου με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μέσω του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Η Europa Nostra ηγείται της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας που επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του πιλοτικού έργου μέ τίτλο Ευρωπαϊκός Κόμβος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2023-2025). Είναι επίσης εταίρος της πρωτοβουλίας New European Bauhaus που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, είναι ηγετικό ευρωπαϊκό μέλος και υποστηρικτής του Δικτύου για την Κλιματική Κληρονομιά.

Σκοπός του Ιδρύματος Θεοφανώ, που ιδρύθηκε το 2019, είναι να προωθήσει εκείνες τις ανθρώπινες αξίες που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη και να τιμήσει εξαιρετικά παραδείγματα αυτών των αξιών στην πράξη. Στόχος του είναι επίσης να υπογραμμίσει και να αξιοποιήσει την ισχυρή ιστορική απήχηση του πολιτισμού της Ανατολικής Ευρώπης στη διαμόρφωση και τη ζωή αυτών των αξιών, είτε πρόκειται για τη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, τη θρησκευτική ανοχή, την επιστημονική πρόοδο είτε για την καλλιτεχνική και αθλητική προσπάθεια. www.theophano.eu

Το Ίδρυμα Θεοφανώ απονέμει το ετήσιο Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ σε άτομα ή οργανισμούς που έχουν συμβάλει σημαντικά στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ ανθρώπων, εθνών, ιδεολογιών, ενισχύοντας έτσι την κατανόηση των κοινών αξιών της Ευρώπης.

● Ιστορική Απήχηση: Το βραβείο πήρε το όνομά του από την αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Θεοφανώ, συμβολίζοντας τη συγχώνευση του ανατολικού και δυτικού πολιτισμού. Η τελετή απονομής πραγματοποιείται στη Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη, ένα μνημείο που αποτυπώνει ρωμαϊκές, βυζαντινές, ορθόδοξες, οθωμανικές και ελληνικές επιρροές.

● Θεματική Πολυμορφία: Κάθε χρόνο, το βραβείο επικεντρώνεται σε έναν διαφορετικό τομέα – όπως η εκπαίδευση, η επιστήμη, οι τέχνες, ο ανθρωπισμός, ο αθλητισμός ή ο πολιτισμός – για να αναδείξει διαφορετικούς διαύλους μέσω των οποίων εκφράζονται οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες μας.

● Μη Χρηματική Αναγνώριση: Σε αντίθεση με πολλά βραβεία, το Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ δεν περιλαμβάνει χρηματική συνιστώσα, δίνοντας έμφαση στην τιμή και την αναγνώριση έναντι της οικονομικής ανταμοιβής.

Το μοναδικό μείγμα ιστορικού πλαισίου, θεματικής πολυμορφίας και συμβολικής αναγνώρισης του Ιδρύματος Θεοφανώ το κάνει να ξεχωρίζει στο τοπίο των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Τιμώντας τις ποικίλες συνεισφορές που προάγουν την ενότητα και την κατανόηση, διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στην προώθηση των αξιών που στηρίζουν την ευρωπαϊκή συνοχή, απαραίτητη στους σημερινούς καιρούς της παγκόσμιας ασυμφωνίας και αβεβαιότητας.

