Απονεμήθηκαν τα Βραβεία ΑΡΓΩ 2025 σε διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού

Τα Βραβεία ΑΡΓΩ 2025 απονεμήθηκαν πρόσφατα στην Αθήνα σε διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού. Τα εν λόγω βραβεία, τα οποία αποτελούν πλέον ετήσιο θεσμό, είναι πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, μιας δεξαμενής σκέψης και δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Στόχος είναι η ανάδειξη και επιβράβευση Ελλήνων της Διασποράς που ξεχώρισαν στους τομείς του Αθλητισμού, της Ανθρωπιστικής Προσφοράς, της Γαστρονομίας, των Επιστημών, της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας, του Πολιτισμού και Τεχνών, καθώς και της Προσφοράς στα Κοινά. Επίσης, ο παραδειγματισμός των Ελλήνων, νέων και μη, τόσο εντός όσο και εκτός ελλαδικών συνόρων, αλλά και η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού επ’ ωφελεία της Ελλάδας, όπως σημειώνει το σχετικό δελτίο Τύπου των Βραβείων ΑΡΓΩ.

Η απονομή έγινε στην κεντρική αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών από την τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Μίλησαν ο πρόεδρος του Δικτύου Σπύρος Παππάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΓΩ Νικηφόρος Διαμαντούρος, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και η γενική γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Μάιρα Μυρογιάννη. Την τελετή απονομής παρουσίασε η δημοσιογράφος Κατερίνα Λυμπεροπούλου, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της εκκλησίας και της κοινωνίας των πολιτών. Η μουσική νότα δόθηκε από την τσελίστρια Δέσποινα Κορνηλάκη, ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνιδρύτρια της Ορχήστρας Brussels Chamber Ensemble.

Τα βραβεία

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έλαβε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, κορυφαίος διεθνής Έλληνας αθλητής του ποδοσφαίρου. Από μικρός έδειξε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο και σε ηλικία εννέα ετών εντάχθηκε στις ακαδημίες της Γκενκ. Το 2023, σε ηλικία μόλις 15 ετών, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του βελγικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Σήμερα, είναι βασικό μέλος της πρώτης ομάδας της Γκενκ και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Παράλληλα, αφού αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου, αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας, τιμώντας τις ρίζες του. Με ωριμότητα, ήθος και ταλέντο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εκπροσωπεί το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ έλαβε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της δημοσιογραφίας και της ανθρωπιστικής δράσης. Δημοσιογράφος, συγγραφέας και παρουσιάστρια με διεθνή καριέρα, έχει δώσει φωνή σε όσους μένουν στο περιθώριο, με έργο που συνδυάζει ευαισθησία, τόλμη και κοινωνική ευθύνη. Ως πρόεδρος του UN Women Σουηδίας και του War Child, έχει ταξιδέψει σε εμπόλεμες ζώνες και προσφυγικούς καταυλισμούς, στηρίζοντας γυναίκες και παιδιά. Η πορεία της, από το Ρίνκεμπι της μετανάστευσης μέχρι τα μεγάλα διεθνή φόρα, αποτελεί υπόμνηση ότι η δύναμη της μνήμης και της αλληλεγγύης μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ έλαβε ο σεφ Δημήτριος Μούδιος, ξεκινώντας την καριέρα του στο Atelier του Bayerischer Hof. Με διεθνή πορεία σε φημισμένα εστιατόρια της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, όπως το Boragó στη Χιλή και το Alchemist στην Κοπεγχάγη, ανέδειξε μια δημιουργική, ερευνητική προσέγγιση στη μαγειρική. Το 2023 ίδρυσε στην Μπανγκόκ τα εστιατόρια Ōre και Lahnyai, που ξεχώρισαν για την πρωτοποριακή τους φιλοσοφία και τις εξαιρετικές κριτικές. Με σπουδές στο HarvardX και το MITx, συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη της κουζίνας, εκφράζοντας τη γαστρονομία ως παγκόσμια γλώσσα καινοτομίας και πολιτισμού.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ απονεμήθηκε στη Λία Μέρμιγκα. Με διεθνή καριέρα στην έρευνα και τη διοίκηση μεγάλων έργων επιταχυντών σωματιδίων, έχει διατελέσει επικεφαλής στο Jefferson Lab, στο TRIUMF του Καναδά, στο SLAC και από το 2022 είναι η πρώτη γυναίκα Διευθύντρια του Fermilab στις Η.Π.Α. Παράλληλα, έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν νέους και γυναίκες να ακολουθήσουν καριέρα στις θετικές επιστήμες. Με διεθνείς διακρίσεις και ηγετική παρουσία στη φυσική υψηλών ενεργειών, η Λία Μέρμιγκα ενώνει επιστημονική αριστεία, καινοτομία και κοινωνική ευθύνη, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές ερευνητών.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έλαβε ο Αλκιβιάδης Θωμάς. Με πολυετή πορεία σε ηγετικές θέσεις σε εταιρείες, όπως η PKI και η AEROTEC Engineering, ανέπτυξε διεθνή δίκτυα συνεργασιών και πρωτοπόρες στρατηγικές ανάπτυξης. Το 2010 ίδρυσε την ALTHOM GmbH και στη συνέχεια εταιρείες σε Ελλάδα και Πολωνία, καθιερώνοντάς τες ως αξιόπιστους εταίρους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Παράλληλα, έχει διακριθεί για την εθελοντική και την κοινωνική του δράση, καθώς και για τη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων. Με τεχνική γνώση, όραμα και αφοσίωση, ο Αλκιβιάδης Θωμάς εκπροσωπεί έναν τύπο ηγέτη που μετατρέπει τη συνεργασία των λαών σε κινητήριο δύναμη προόδου και καινοτομίας.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ απονεμήθηκε στον Κλεάνθη Ξανθόπουλο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο Πρόγραμμα Ανθρώπινου Γονιδιώματος. Ως ιδρυτής και επικεφαλής καινοτόμων βιοτεχνολογικών εταιρειών -Anadys, Regulus, Shoreline Biosciences- έχει συμβάλει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών θεραπειών για την ηπατίτιδα, τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Τιμημένος διεθνώς για το έργο του, συνδυάζει την επιστημονική γνώση με το επιχειρηματικό όραμα, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία μπορεί να υπηρετεί τη ζωή και τον άνθρωπο.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ παρέλαβε η Ευγενία Κοτανίδη. Αφιέρωσε τη ζωή της στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Γεωργία. Για περισσότερα από 25 χρόνια διδάσκει ελληνικά και ποντιακά, ενώ ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας έχει ιδρύσει σχολεία, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά προγράμματα που ενώνουν τις νέες γενιές με τις ρίζες τους. Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κοινωνική δράση και ανιδιοτελή προσφορά, η Ευγενία Κοτανίδη αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τον ελληνισμό της διασποράς και γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Καύκασο.

Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ έλαβε ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος με σταθερή παρουσία στα διεθνή ρεπορτάζ και βαθιά γνώση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, έχει ενημερώσει το ελληνικό κοινό για κρίσιμες εξελίξεις στην Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνέπειά του, η ψύχραιμη ματιά και η προσήλωσή του στην αλήθεια τον έχουν καθιερώσει ως αξιόπιστη φωνή της δημοσιογραφίας. Μέσα από τη δουλειά του, ο Μανώλης Κωστίδης έχει συμβάλει στη δημιουργία γεφυρών κατανόησης ανάμεσα στους δύο λαούς, υπηρετώντας με ήθος και ευθύνη το δημόσιο συμφέρον.

Οι βραβευόμενοι παρέλαβαν τα βραβεία τους με συγκίνηση, όχι μόνο από τη διάκριση και την τιμή που τους έκανε η Επιτροπή Αξιολόγησης, αλλά και από το γεγονός ότι το βραβείο τούς απένειμε η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία, τόνισε μεταξύ άλλων, «στον απόηχο του θανάτου του μοναδικού μας Διονύση Σαββόπουλου, τα Βραβεία Αργώ φέρνουν κοντά μας ανθρώπους αξιέπαινους και διαφορετικούς, όλους επιτυχημένους στο έργο τους, και αναδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη εικονική συνομιλία, έναν ιδιότυπο διάλογο των επιστημών, του πολιτισμού και της προσφοράς στον άνθρωπο και στα κοινά, με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τον αθλητισμό και τη γαστρονομία».