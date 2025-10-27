Ο Πειραιάς αγκάλιασε το ΔΗΛΑRTΒΕΡΗ

Με χρώματα, μουσικές, γέλια παιδιών και ήχους παράδοσης «πλημμύρισε» χθες, Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, το πάρκο Δηλαβέρη στον Πειραιά, που φιλοξένησε για πρώτη φορά το νέο φεστιβάλ πολιτισμού ΔΗΛΑRTΒΕΡΗ, μια πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά.

Ο ιστορικός χώρος του παλιού εργοστασίου Δηλαβέρη «ξύπνησε» ξανά μέσα από ένα πολύχρωμο μωσαϊκό εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών και μουσικών δράσεων.

Από το πρωί, το πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, που προσέφεραν στιγμές ψυχαγωγίας και δημιουργίας.

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε αφηγήσεις, κουκλοθέατρο, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια φιγούρας και παραδοσιακά παιχνίδια, με τη συμμετοχή των ομάδων Τεχνηχώρος ΠΡΩ! ΔΕ! ΤΡΙ! και Piedi Sporchi.

Η ημέρα ξεκίνησε με το κουκλοθέατρο «Μ’ ένα κόκκινο σκουφί» από την ομάδα Κοκού-Μουκλό, που μάγεψε τους μικρούς θεατές με τις γλυκές φιγούρες και τη συγκινητική ιστορία του.

Ακολούθησε η θεατρική παράσταση «Η Έμπνευση μου είπε παραμύθια να σας πω!» από την ομάδα Piedi Sporchi, βασισμένη στο έργο του αγαπημένου συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου, που «γέμισε» τον χώρο με χιούμορ, συγκίνηση και παιδική φαντασία.

Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι ταξίδεψαν στο παρελθόν του εργοστασίου Δηλαβέρη, μέσα από τη διαδραστική αφήγηση «Η Καμινάδα θυμάται…», ενώ στα εργαστήρια δημιουργίας, παιδιά έπλασαν με πηλό θαλασσινές φιγούρες και έπαιξαν με τις λέξεις και τη φαντασία τους υπό την καθοδήγηση του ίδιου του συγγραφέα.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με το επιδαπέδιο «Μπες στο παιχνίδι και βγες από τον Λαβύρινθο», εμπνευσμένο από τον Μινώταυρο και τον Μίτο της Αριάδνης, από την ομάδα Piedi Sporchi και τα παραδοσιακά παιχνίδια στις γειτονιές, από την ομάδα Playmore, που θύμισαν σε όλους την απλότητα και τη χαρά των παλιών παιδικών χρόνων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης «Ιστορίες της στεριάς και της θάλασσας», μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν αφηγήσεις και βιωματικές ιστορίες, εμπνευσμένες από την παράδοση και τη ζωή των ανθρώπων της πόλης και της θάλασσας, ιστορίες που ζωντάνεψαν μέσα από τη φωνή και τη μνήμη της κοινότητας.

Το απόγευμα, το φεστιβάλ απέκτησε παραδοσιακό και γιορτινό χαρακτήρα. Οι σύλλογοι Λαογραφικός Όμιλος «Κουρήτες», Ένωση Ποντίων Νίκαιας – Κορυδαλλού, Σύλλογος Πολιχνιατών Αθήνας και Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «Απόλλων» παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς και προσέφεραν κεράσματα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας.

Η βραδιά κορυφώθηκε με το παραδοσιακό μουσικό γλέντι, όπου ο Θοδωρής Κοτονιάς και η Αναστασία Φεργαδιώτη χάρισαν μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, «παντρεύοντας» το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Οι ήχοι των οργάνων, τα τραγούδια και ο χορός ένωσαν τους παρευρισκόμενους σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού.

Στο φεστιβάλ ΔΗΛΑRTΒΕΡΗ, παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Το φεστιβάλ ΔΗΛΑRTΒΕΡΗ έδωσε ζωή σε έναν χώρο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Πειραιά. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέπουμε το πάρκο Δηλαβέρη να μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης και δημιουργίας, σε έναν χώρο ανοιχτό, φιλόξενο και γεμάτο πολιτισμό. Η ανταπόκριση του κόσμου έδειξε πως υπάρχει ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες, που προσφέρουν χαρά και ψυχαγωγία. Θέλω να συγχαρώ τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Χατζηαλέξη για τη διοργάνωση και να ευχαριστήσω τους συλλόγους και τις ομάδες που συμμετείχαν, προσφέροντας δημιουργικότητα, κέφι και μεράκι. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να στηρίζει και να αναπτύσσει δράσεις που δίνουν ζωή στις γειτονιές του, επενδύοντας στον πολιτισμό, γιατί πιστεύουμε πως ο πολιτισμός ανήκει σε όλους».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, σημείωσε:

«Το ιστορικό Εργοστάσιο Δηλαβέρη, ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη συλλογική μνήμη και την ιστορία του Πειραιά, μεταμορφώθηκε σε σημείο συνάντησης για ανθρώπους κάθε ηλικίας, αναδεικνύοντας το πάρκο Δηλαβέρη ως έναν ανοιχτό, φιλόξενο και προσβάσιμο χώρο για όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης. Οι δράσεις μας εντάσσονται στο ευρύτερο όραμα για έναν Πειραιά εξωστρεφή, όπου κάθε γειτονιά μεταμορφώνεται σε κύτταρο πολιτισμού και συμμετοχής. Το Φεστιβάλ ΔΗΛΑRTΒΕΡΗ φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός και να επιστρέψει ακόμη πιο πλούσιο, με περισσότερες δράσεις, εκπλήξεις και τη συμμετοχή περισσότερων συλλόγων και δημιουργών, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση».

Η Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά, Ευαγγελία Μπαφούνη, τόνισε:

«Τα τούβλα και τα κεραμίδια του Εργοστασίου Δηλαβέρη υπήρξαν δομικά στοιχεία νέων σπιτιών και ζωών. Το Φεστιβάλ ΔΗΛΑRTΒΕΡΗ έρχεται να ξαναδώσει ζωή σε ένα εργοστάσιο και σε μία από τις ωραιότερες περιοχές του Πειραιά, γεμάτη ιστορίες και μνήμες».

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και χρηματοδοτήθηκαν από πόρους του Ε.Π. «Αττική 2021-2027» (ΕΣΠΑ) μέσω της Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά.

Χορηγός ήταν η Πειραϊκή Ζυθοποιία.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά», του Προγράμματος «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πηγή: Δήμος Πειραιά

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

