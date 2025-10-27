«Ω γη του Πόντου Χαίρε!»: Συγκίνηση και υπερηφάνεια στα εγκαίνια της πλατείας Ποντίων στο Πέραμα

Πιστοί στο χρέος για την τιμή των Ποντίων ηρώων και ευλαβείς για τις ποντιακές ρίζες του ελληνισμού και πολλών οικογενειών του Περάματος, ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος και η Ένωση Ποντίων Περάματος «Ο Πόντος», εγκαινίασαν σε έντονα συγκινησιακό κλίμα την ανακαινισμένη Πλατεία Ποντίων με τα αποκαλυπτήρια του νέου μεγαλειώδους μνημείου του Ποντιακού Ελληνισμού, απαντώντας σε μια υπόσχεση που εκκρεμούσε να πραγματοποιηθεί εδώ και 13 χρόνια από πλευράς του Δήμου Περάματος.

Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, παρουσία πλήθους Περαματιωτών, εκπροσώπων της πολιτικής, της Αυτοδιοίκησης και των Συλλόγων του Περάματος και της Β’ Πειραιώς, αποκαλύφθηκε κάτω από τον καταγάλανο ουρανό, το εμβληματικό νέο μνημείο της Γενοκτονίας των Ποντίων, με την νεοσύστατη μπάντα του Δήμου να παιανίζει τον Εθνικό ύμνο. Το μνημείο, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Πέτρος Γεωργαρίου, απεικονίζει τον Πόντιο Αντάρτη που κρατά στο χέρι τον μικρό Ιωνά, εις αντικατάσταση του παλαιότερου μαντεμένιου μνημείου, που είχε κλαπεί από αγνώστους το 2012 .

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Δήμαρχος Περάματος Ιωάννης Λαγουδάκος και η Πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Περάματος «Ο Πόντος», Θεοδώρα Παπαδοπούλου, η οποία με δάκρυα ευχαρίστησε το δήμαρχο για την ιερή στιγμή που απέτισε τιμή στις ποντιακές ρίζες μεγάλου μέρους του προσφυγικού πληθυσμού του Περάματος, επουλώνοντας στις καρδιές τη μεγάλη απώλεια του κλαπέντος προηγούμενου μαντεμένιου μνημείου, το οποίο επίσης έχει στηθεί επί της προτεραίας θητείας του Γιάννη Λαγουδακου, προ 20ετίας, αλλά βανδαλίστηκε και εκλάπη.

«Άφρονες και απάτριδες έκλεψαν τότε το μαντεμένιο γλυπτό της Γενοκτονίας των Ποντίων, και η πλατεία Ποντίων, εδώ δίπλα στο δημαρχείο, λεηλατήθηκε και από τότε έμεινε ορφανή από φύτευση, φωτισμό και ήρωες!» είπε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος. «Σου έλεγα, έχε πίστη, η πλατεία και το μνημείο θα ξαναστηθούν» , πρόσθεσε ο δήμαρχος από του βήματος, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο του «Πόντου» Θεοδώρα Παπαδοπούλου. « Πράγματι, έφτασε η στιγμή που ο Μανιάτης κορυφαίος γλύπτης Πέτρος Γεωργαρίου μας παρέδωσε το έργο, ενώ εμπνεύστηκε από σχέδια του παλιού μνημείου, αλλά το φιλοτέχνησε έτσι ώστε να μην ξανακλαπεί εύκολα, καθώς είναι μείγμα υλικών, όχι μόνο μέταλλο, έχει και ρητίνη και συνεπώς δεν πουλιέται ως σίδερο. Ελπίζουμε οι Έλληνες να το εκτιμήσουν και να το σεβαστούν και οι Περαματιώτες να το αγαπήσουν. Ο Πόντος ζει στις καρδιές όλων μας στο Πέραμα ! Τιμή και δόξα στους Έλληνες του Πόντου!»

Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά την εκδήλωση των εγκαινίων και του αποκαλυπτηρίου, με τα ποντιακά συγκροτήματα με παραδοσιακές φορεσιές να χορεύουν τον Πυρρίχιο χορό .

Στο κάτω μέρος του μνημείου, ο Πέτρος Γεωργαρίου έχει φιλοτεχνήσει τον μαρτυρικό διωγμό των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου με την επιγραφή «Ω γη του Πόντου χαίρε», υπενθυμίζοντας το χρέος σεβασμού όλων των γενεών στο ηρωικό κομμάτι του Ποντιακού ελληνισμού, στους προγόνους και στις πατρίδες του χάθηκαν . Η δενδροφυτεμένη, ανακαινισμένη πλατεία Ποντίων στέκει από χθες περήφανη, με το μνημείο να δεσπόζει, αποτελώντας σημείο τιμής, ενότητας και ιστορικής μνήμης .

Των αγιασμό τέλεσαν ο οσιολογιότατος πατέρας Σάββας Βασιλαράκος και ο εδεσμιολογιότατος πατέρας Αντώνιος Τσέρκας. Παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης, οι βουλευτές της ΝΔ της Β’ Πειραιώς κκ. Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μιχάλης Λιβανός, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Νικόλαος Βοϊδονικόλας , ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου , η αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού της Περιφέρειας Αττικής κ. Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, ενώ το παρόν έδωσε και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Αττικής κ. Γιώργος Ιωακειμίδης. Παρέστησαν επίσης αντιδήμαρχοι του Περάματος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η υποψήφια βουλευτής Β’ Πειραιώς της ΝΔ κ. Ελένη Καλαϊτζάκη, η πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ κ.Κούλα Παπαδάκη, ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ κ. Θόδωρος Τερζής και ο υποψήφιος βουλευτής της «Φωνής Λογικής» κ. Χρήστος Γαρουφάλου.

Ηχηρή ήταν η παρουσία και των Συλλόγων, ιδιαίτερα των Ποντίων και των Μανιατών. Εκ μέρους του Συλλόγου Ποντίων Πειραιώς Κερατσινίου Δραπετσώνας παρευρέθηκε ο κ. Παναγιώτης Ιωσηφίδης και η κυρία Μαίρη Καρά, ενώ το Σύλλογο Ποντίων Αμαρουσίου εκπροσώπησαν οι κκ. Δημήτρης Κοσμίδης και Ν.Καπετανίδης . Το Σύλλογο Μανιατών και Λακώνων εκπροσώπησαν οι κκ. Θεοδωρουλέας και Μοφόρης, ενώ εκ μέρους της Ένωσης Απανταχού Μανιατών παρέστη ο κύριος του Αδαμάντιος Ζυγομάλας και η Αικατερίνη Μανωλά, και εκ μέρους του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Συλλόγου Μανιατών και Φίλων η Μάνη η κ. Σαββούλα Αναστασίου και η Ειρήνη Ζυγούρη.

Από την Ένωση Ικαριωτών και Γύρω Δήμων «ο Ίκαρος» παρευρέθηκε ο κ. Βασίλης Μαματάς εκ μέρους του Συλλόγου ΟΛΚΑΣ παρέστη ο κ. Δημήτρης Ιωακειμίδης ενώ το Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Περάματος εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Χρήστος Στεφάνου.