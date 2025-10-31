Κώστας Κωνσταντινίδης: «…με στόχο να αναδείξουμε τον ρόλο του πολιτισμού ως μοχλού ανάπτυξης…»

Τα PSValueTalks (PSVT), από την PostScriptum, το κεντρικό φόρουμ στην Ελλάδα για τον πολιτισμό και την πολιτιστική οικονομία, επιστρέφουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στην Εθνική Πινακοθήκη όπου θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Η ευρεία αποδοχή των PSValueTalks 2024 -που εστίασαν στον πολιτισμό ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και στην πολιτιστική διπλωματία ως εργαλείο εθνικής στρατηγικής και τα οποία υποστηρίχθηκαν από τα υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο- κατέδειξε την ανάγκη για καθιέρωση του φόρουμ σε ετήσια βάση.

Ο Κώστας Κωνσταντινίδης, Chief Officer της PostScriptum, ηγείται μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες στρατηγικής συμβουλευτικής για τον πολιτισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα. Με εμπειρία σε συνεργασίες με κορυφαίους θεσμούς, προωθεί τη διασύνδεση πολιτισμού, τεχνολογίας και οικονομίας. Στα PSValueTalks 2025 εστιάζει στη βιωσιμότητα, τη χρηματοδότηση και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες.

Μιλήσαμε μαζί του.

Κύριε Κωνσταντινίδη, ποιο είναι το όραμα πίσω από τα PSValueTalks (PSVT) και πώς προέκυψε η ιδέα να καθιερωθούν ως ετήσιος θεσμός;

«O πολιτισμός, ειδικά στη χώρα μας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, τόσο για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής όσο και της οικονομικής ανάπτυξης. Με αυτό το δεδομένο, η PostScriptum, το 2015, ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του φόρουμ PSValueTalks (PSVT), στοχεύοντας στη δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου και δικτύωσης, με κύριο άξονα τον ψηφιακό πολιτισμό, ο οποίος ήταν τότε η κύρια δραστηριότητά μας. Σύντομα, αντιληφθήκαμε την ανάγκη διεύρυνσης των θεματικών. Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιούμε, προχωρήσαμε στην καθιέρωση των PSValueTalks, με στόχο να αναδείξουμε τον ρόλο του πολιτισμού ως μοχλού ανάπτυξης, να ενθαρρύνουμε συμπράξεις μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών και να προωθήσουμε την εξωστρέφεια, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες».

Ποια ανάγκη του πολιτιστικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα επιδιώκουν να καλύψουν τα PSValueTalks;

«Τα PSValueTalks, το κεντρικό φόρουμ για τον πολιτισμό και την πολιτιστική οικονομία στην Ελλάδα, διερευνούν τις σχέσεις των τομέων αυτών με ποικίλες θεματικές, όπως είναι η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, η πολιτιστική διπλωματία και η περιφερειακή ανάπτυξη, κ.ά.».

Με ποιον τρόπο τα φετινά PSValueTalks διαφοροποιούνται από την περσινή διοργάνωση του 2024;

«Τα PSValueTalks επιστρέφουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στην Εθνική Πινακοθήκη, μετά από την ευρεία αποδοχή των PSVT 2024 -τα οποία εστίασαν στον πολιτισμό ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και στην πολιτιστική διπλωματία ως εργαλείο εθνικής στρατηγικής- η οποία κατέδειξε την ανάγκη για καθιέρωση του φόρουμ σε ετήσια βάση. Φέτος, τα PSVT εστιάζουν αφενός στα νέα μοντέλα της πολιτιστικής οικονομίας και στη χρηματοδότησή τους και αφετέρου στον ρόλο της δημιουργίας και του δημιουργού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες, τριάντα τρεις ομιλητές και ομιλήτριες, τέσσερα πάνελ, δύο στρογγυλές τράπεζες. Να σημειώσουμε ότι το φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Φέτος, το φόρουμ επικεντρώνεται στην οικονομία του πολιτιστικού τομέα. Ποια είναι τα βασικά κενά ή προκλήσεις που διαπιστώνετε σήμερα σε αυτό το πεδίο στην Ελλάδα;

«Κατά πρώτον, παρατηρείται ταυτόχρονα μια αδύναμη σύνδεση του τομέα με την υπόλοιπη οικονομία και μια υποτονική επιχειρηματικότητα -σε αντιδιαστολή με την πολύ ενεργή και ενδιαφέρουσα παραγωγή περιεχομένου- που έρχεται να εντείνει το μόνιμο και διεθνές πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Κατά δεύτερον, ζούμε σε μια εποχή όπου οι τρόποι δημιουργίας, διανομής και κατανάλωσης αλλάζουν ραγδαία, με κύριο οδηγό τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, ένα πεδίο το οποίο είναι απαραίτητο να κατανοήσουν σε βάθος οι εγχώριοι δρώντες. Σε αυτούς τους δύο άξονες θα κινηθούν οι ομιλίες, οι συζητήσεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις στα PSVT 2025».

Πώς μπορεί να ενισχυθεί η σύνδεση του πολιτιστικού τομέα με την ευρύτερη οικονομία και την επιχειρηματικότητα;

«Η ενίσχυση της σύνδεσης του πολιτιστικού τομέα με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ πολιτιστικών Οργανισμών και επιχειρηματικού κόσμου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων χορηγιών, συμπαραγωγών και κοινών δράσεων που προωθούν την καινοτομία και ενδυναμώνουν τη δημιουργική οικονομία. Παράλληλα, απαιτείται ενίσχυση της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, μέσα από δράσεις κατάρτισης, προγράμματα mentoring και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για νέους δημιουργούς και νεοφυείς επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου ως μοχλού τοπικής ανάπτυξης, μέσω του πολιτιστικού τουρισμού, της δημιουργίας δημιουργικών clusters και των επενδύσεων σε πολιτιστικές υποδομές που προσελκύουν οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχουν καλές πρακτικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό -θα αναφερθούμε σε αυτές αναλυτικά στα PSVT, που αποδεικνύουν ότι ο πολιτισμός και η επιχειρηματικότητα μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά και δημιουργικά, συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί ο σχεδιασμός επώνυμων (branded) προϊόντων που αντλούν έμπνευση από την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά και απευθύνονται τόσο στους επισκέπτες της χώρας μας όσο και στο διεθνές κοινό, μέσα από τα κατάλληλα κανάλια διανομής. Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι, επίσης, οι τομείς του τουρισμού και της γαστρονομίας, οι οποίοι στη χώρα μας είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένοι και προσφέρουν ευκαιρίες για δημιουργικές συνεργασίες».

Η PostScriptum έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας. Πώς αυτή η εμπειρία επηρεάζει τον τρόπο που προσεγγίζετε τα PSValueTalks;

«Μέσα από τη συνεργασία μας με τους πολιτιστικούς φορείς κάθε τύπου (δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς), αλλά και με όλους τους εταίρους της τετραπλής έλικας (δημόσιο, επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκή κοινότητα), έχουμε αντιληφθεί τη δυναμική που υπάρχει, γνωρίζουμε τις ανάγκες του πολιτιστικού τομέα και έχουμε κατανοήσει σε βάθος την ανάγκη συνεργασίας. Τα PSValuetaks φιλοδοξούν να στηρίξουν με την προσέγγισή τους κατά πρώτον, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων και κατά δεύτερον, την επίτευξη συμπράξεων».