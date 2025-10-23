Logo Image

Ελεονώρα Μελέτη: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων»

Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των αξιών της και να υπερασπιστεί την πολιτιστική της κληρονομιά

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη διοργάνωση φιλανθρωπικού δείπνου από το Βρετανικό Μουσείο μέσα στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα στις 18 Οκτωβρίου 2025, γεγονός που προκάλεσε οργή στην Ελλάδα και χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «προσβλητική» για ένα παγκόσμιο μνημείο.

Η Ελεονώρα Μελέτη ζητά από την Κομισιόν να πάρει θέση και να ασκήσει πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βρετανικό Μουσείο, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες ενέργειες. Παράλληλα, καλεί την ΕΕ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία και επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στα κράτη μέλη προέλευσής τους και να αξιοποιήσει την «Πυξίδα Πολιτισμού» για την προώθηση του σεβασμού της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Στην ερώτησή της, η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η Ένωση οφείλει να ενισχύει τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία και να προστατεύει τα σύμβολα της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Όπως δήλωσε η Ελεονώρα Μελέτη, «η εικόνα των Γλυπτών του Παρθενώνα να χρησιμοποιούνται ως σκηνικό κοινωνικής εκδήλωσης αποτελεί προσβολή για τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των αξιών της και να υπερασπιστεί την πολιτιστική της κληρονομιά».

