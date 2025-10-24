Πειραιάς: Νέο φεστιβάλ πολιτισμού στο πάρκο Δηλαβέρη

Το νέο φεστιβάλ ΔΗΛΑRTΒΕΡΗ διοργανώνεται για πρώτη φορά την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στο πάρκο Δηλαβέρη (Δαβάκη Πίνδου 17) στον Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο για μικρούς και μεγάλους, εντάσσοντας το πάρκο στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά ζωντανεύει για μία ημέρα το ιστορικό Εργοστάσιο Δηλαβέρη, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη και την ιστορία της πόλης και το μεταμορφώνει σε σημείο φιλοξενίας εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων, μουσικής και παραδοσιακών δρώμενων.

Από το πρωί, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, που προσφέρουν στιγμές ψυχαγωγίας και δημιουργίας, όπως αφηγήσεις, κουκλοθέατρο, εργαστήριο φιγούρας, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά παιχνίδια, με τη συμμετοχή των ομάδων Τεχνηχώρος ΠΡΩ! ΔΕ! ΤΡΙ! και Piedi Sporchi.

Το απόγευμα, το φεστιβάλ αποκτά παραδοσιακό και γιορτινό χαρακτήρα, με χορούς και τοπικά εδέσματα, μέσα από τη συμμετοχή των συλλόγων Λαογραφικός Όμιλος «Κουρήτες», Ένωση Ποντίων Νίκαιας – Κορυδαλλού, Σύλλογος Πολιχνιατών Αθήνας και Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «Απόλλων».

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ένα παραδοσιακό μουσικό γλέντι, με τον ερμηνευτή Θοδωρή Κοτονιά, ο οποίος θα ταξιδέψει το κοινό από τις ρίζες της ελληνικής μουσικής παράδοσης έως τη σύγχρονη αστική ποίηση.

Μαζί του, η Αναστασία Φεργαδιώτη θα συνδέσει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, μέσα από μια μουσική διαδρομή που ενώνει τα νησιώτικα μονοπάτια με τα ηπειρώτικα γλέντια.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Δράσεων

Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες

10:00 – 11:00 | “Μ’ ένα κόκκινο σκουφί”

Κουκλοθέατρο από την ομάδα Κοκού-Μουκλό, γεμάτο τρυφερότητα και μαγεία.

11:30 – 12:30 | “Η Έμπνευση μου είπε παραμύθια να σας πω!”

Θεατρική παράσταση από την ομάδα Piedi Sporchi, βασισμένη στο έργο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου (εκδόσεις Πατάκη).

12:30 – 14:00 | “Η Καμινάδα θυμάται…”

Διαδραστική αφήγηση για το Εργοστάσιο Δηλαβέρη και εργαστήρια δημιουργίας:

• Πηλός: θαλασσινές φιγούρες

· Παιχνίδια γραφής με τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο

13:30 – 15:00 | “Μπες στο παιχνίδι και βγες από τον Λαβύρινθο”

Επιδαπέδιο παιχνίδι εμπνευσμένο από τον Μινώταυρο και τον Μίτο της Αριάδνης, από την ομάδα Piedi Sporchi.

13:30 – 15:00 | Παραδοσιακά παιχνίδια στις γειτονιές

Από την ομάδα Playmore, που αναδεικνύει την απλότητα και τη χαρά των παιχνιδιών του δρόμου.

Παράλληλη δράση

«Ιστορίες της στεριάς και της θάλασσας»

Αφηγήσεις και βιωματικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.

Απογευματινό πρόγραμμα

20:00 – 21:00 | Παραδοσιακοί χοροί και τοπικά εδέσματα

Με τη συμμετοχή των συλλόγων:

Λαογραφικός Όμιλος «Κουρήτες», Ένωση Ποντίων Νίκαιας- Κορυδαλλού, Σύλλογος Πολιχνιατών Αθήνας, Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «Απόλλων».

21:00 – 23:30 | Μουσικό παραδοσιακό γλέντι

Με τους τραγουδιστές Θοδωρή Κοτονιά και Αναστασία Φεργαδιώτη.

Χώρος: Εργοστάσιο / πάρκο Δηλαβέρη (Δαβάκη Πίνδου 17, Πειραιάς)

Είσοδος ελεύθερη

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και χρηματοδοτούνται από πόρους του Ε.Π. «Αττική 2021-2027» (ΕΣΠΑ) μέσω της Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά», του Προγράμματος «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πηγή: Δήμος Πειραιά

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

