Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας Αθηνών υπογράφηκε χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στην έδρα της Ακαδημίας.

Το μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομ. Καθηγητής Μιχαήλ Τιβέριος, και ο Γενικός Γραμματέας, Ομ. Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός.

Στις δηλώσεις του μετά την υπογραφή του μνημονίου, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Αποτελεί μεγάλη τιμή, εκδήλωση εμπιστοσύνης και έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας του Αριστοτελείου, η πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας του Πανεπιστημίου μας με το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας. Θεωρώ ότι αυτή αποτελεί σημείο εκκίνησης για δράσεις κοινού ενδιαφέροντος και με δεδομένα θετικά αποτελέσματα».

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών δήλωσε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία μιας δημιουργικής και ουσιαστικής σχέσης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δία Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής και Σύμβουλος του Πρύτανη, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης, και ο Νόμιμος Σύμβουλος της Ακαδημίας κ. Γεώργιος Ιατρού.