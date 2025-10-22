Τιμή στον Ποντιακό Ελληνισμό με αποκαλυπτήρια εμβληματικού μνημείου και εγκαίνια πλατείας Ποντίων στο Πέραμα

Με τιμές προγραμματίζονται την Κυριακή 26 Οκτωβρίου τα εγκαίνια της πλατείας Πόντου στο Πέραμα και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού, το οποίο φιλοτέχνησε ο Πέτρος Γεωργαρίου.

Το μνημείο ανατέθηκε από την δημοτική αρχή και τον Γιάννη Λαγουδάκο στον διακεκριμένο γλύπτη και καλλιτέχνη, ο οποίος είναι ο ίδιος που έχει φιλοτεχνήσει την επανάσταση της Μάνης της Αερόπολης και έχει διακριθεί σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς με πολλά βραβεία.

Η τοποθέτηση μνημείου της γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού και η ανάπλαση της πλατείας Ποντίων πλησίον του δημαρχείου Περάματος, αποτελούσε προεκλογική υπόσχεση της δημοτικής αρχής του Γιάννη Λαγουδάκου. Στην καρδιά των Περαματιωτών σημειωτέον, η τοποθέτηση ενός μνημείου στη πόλη που αποτίει φόρο τιμής στη σφαγή, τη θυσία και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου, εκκρεμεί για περισσότερο από μια δεκαετία, από τότε που εκλάπη από αγνώστους, το 2012 από το Πέραμα Αττικής, το γλυπτό μνημείο του Πόντιου αντάρτη, βάρους 120 κιλών.

Το νέο μνημείο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Δήμου Περάματος. Στο ίδιο πνεύμα αναπλάστηκε και φωτίστηκε και η πλατεία Ποντίων δίπλα στο δημαρχείο, αποκτώντας εντελώς νέα εικόνα, με φυτά που μεταφυτεύθηκαν από την πλατεία Ηρώων, υπό την επίβλεψη της προϊσταμένης γεωπόνου του δήμου Περάματος.

Η τελετή των εγκαινίων της πλατείας Ποντίων και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, συνδιοργανώνονται από τον Δήμο Περάματος και την Ένωση Ποντίων Περάματος «Ο Πόντος» και ανοίγουν τον κύκλο εορτασμού του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου που ετοιμάζεται με λαμπρότητα από τη δημοτική αρχή.