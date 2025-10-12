Μόδα και Τέχνη γεφυρώνει η έκθεση «Viktor&Rolf. Fashion Statements» στην Ατλάντα

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι Ολλανδοί σχεδιαστές μόδας Βίκτορ Χόρστινγκ και Ρολφ Σνούρεν εξερευνούν τα όρια μεταξύ υψηλής ραπτικής και τέχνης με εκπληκτική δεξιοτεχνία.

Οι Viktor&Rolf έχουν αποσπάσει επαίνους από τους κριτικούς για τα αντισυμβατικά τους σχέδια που αποκαλύπτουν τεχνική δεινότητα και βαθιά γνώση της μόδας και της ιστορίας και οι δημιουργίες τους έχουν αγκαλιαστεί από καλλιτέχνες όπως η Cardi B, η Lady Gaga και η Madonna.

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο τους φιλοξενείται στο Μουσείο Τεχνών, High Museum of Art στην Ατλάντα των ΗΠΑ με επιμελητή τον Τιερί Μαξίμ – Λόριοτ και σε συνεργασία με το Kunsthalle Munich στη Γερμανία, όπου έκανε το ντεμπούτο της τον Φεβρουάριο του 2024.

Στην έκθεση «Viktor&Rolf. Fashion Statements» παρουσιάζονται περισσότερα από 100 από τα πιο τολμηρά και πρωτοποριακά έργα των Viktor&Rolf, σχεδιασμένα για την πασαρέλα και όχι μόνο. Στις δημιουργίες που αντανακλούν τα πάθη, τις εμμονές και το μοναδικό όραμα του διδύμου περιλαμβάνονται ενδύματα από περισσότερες από τριάντα συλλογές τους, καθώς και επιλογές από τις κούκλες – έργα σε εξέλιξη, εμπνευσμένες από πορσελάνινες κούκλες αντίκες ντυμένες με μινιατούρες των χειροποίητων δημιουργιών των σχεδιαστών, αναφέρεται σε ανακοίνωση του High Museum of Art.

Τα έργα συνοδεύονται από περίτεχνες κινούμενες προβολές που σχεδιάστηκαν για την έκθεση από το διεθνώς αναγνωρισμένο στούντιο οπτικών εφέ Rodeo FX.

Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται διάσημοι σταρ, όπως η ηθοποιός Τζούλια Ρόμπερτς και η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός Ροσίν Μέρφι με δημιουργίες των σχεδιαστών και εικόνες από εμβληματικές επιδείξεις μόδας.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε εννέα κεφάλαια — «Καλλιτέχνες Μόδας», «Ρωσικές Κούκλες», «Δηλώσεις Μόδας», «Οι Κούκλες», «Κήπος Ζεν», «Ερμηνεύοντας Μόδα», «Viktor & Rolf στη Σκηνή» και «Ανακύκλωση Υψηλής Ραπτικής».

Γεφυρώνοντας τη μόδα και την τέχνη, τη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, η έκθεση «Viktor & Rolf. Fashion Statements» προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία των επισκεπτών να βυθιστούν στο ξεχωριστό όραμα και τη φιλοσοφία σχεδιασμού του διδύμου.

«Όπως και άλλες σημαντικές εκθέσεις μόδας που παρουσιάζονται στο High, η «Fashion Statements», με το εκπληκτικό έργο των Viktor&Rolf, καταδεικνύει πώς η τέχνη που φοριέται συγκαταλέγεται στις πιο προκλητικές και ευρηματικές μορφές σύγχρονου σχεδιασμού… Είμαστε τυχεροί ως το πρώτο Μουσείο στις ΗΠΑ που παρουσιάζει αυτήν την έκθεση, η οποία γνωρίζουμε ότι θα είναι απίστευτα συναρπαστική και μια μοναδική εμπειρία για το κοινό μας» δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου, Ραντ Σάφολκ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μετά το Μόναχο, το έργο μας θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις ΗΠΑ στο High Museum της Ατλάντα, ένα ίδρυμα που πάντα αναδεικνύει πρωτοποριακούς καλλιτέχνες. Πάντα είχαμε έντονη πεποίθηση για τον τρόπο με τον οποίο οι εκθέσεις στα Μουσεία συμπληρώνουν τις εποχιακές παρουσιάσεις μας στις πασαρέλες. Οι εκθέσεις είναι πιο δημοκρατικές από την πασαρέλα: επιτρέπουν περισσότερους επισκέπτες και διαρκούν περισσότερο. Μπορούν να δείξουν ότι ορισμένα θέματα επαναλαμβάνονται με την πάροδο των ετών και να αναδείξουν την εξαιρετική δεξιοτεχνία που εμπεριέχεται στη δημιουργία των σχεδίων μας» ανέφεραν οι Viktor&Rolf.

Η έκθεση «Viktor&Rolf. Fashion Statements» εγκαινιάστηκε στις 10 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026.