Μύλος των Ξωτικών: Τρεις ημέρες με «Γιορτές Παράδοσης»

21 Νοεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026
Έρχεται κάτι μαγικό…

Η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων στα Τρίκαλα συναντά και φέτος την παράδοση! Στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2025 ο Μύλος των Ξωτικών φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά χορευτικά συγκροτήματα από όλη τη χώρα, στις καθιερωμένες «Γιορτές Παράδοσης».

Συνδέοντας τον κεμετζέ με τη λύρα και το κλαρίνο με την γκάιντα, η σκηνή του 14ου Μύλου των Ξωτικών μετατρέπεται σε μια γιορτή της ελληνικής παράδοσης, με ήχους και χρώματα από όλη τη χώρα! Ο Πίτερ Παν και η Τίνκερ Μπελ αφήνουν για λίγο τη διαμάχη με τον Κάπτεν Χουκ και μαζί με τα Χαμένα Αγόρια, χορύουν σε ρυθμούς παραδοσιακής από κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Και φέτος το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει την πολύχρωμη γιορτή των ελληνικών χορών και τραγουδιών, τη γιορτή της παράδοσης, στην πρωτεύουσα των Χεριστουγέννων! Δηλώσεις συμμετοχών και πληροφορίες, στον τηλεφωνικό αριθμό 2431 038890, στο email [email protected] και στην ιστοσελίδα milosxotikon.gr

