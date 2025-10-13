Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς τιμά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης

Με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2025, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, οργανώνει σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 17:30) εργαστήρι για ενήλικες, με τίτλο «Πριν και μετά τη συντήρηση: συναισθήματα & μνήμες», στο κτήριό του, στον Ταύρο.

Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν βιωματικά τη σημασία του έργου του συντηρητή και θα εξερευνήσουν συναισθήματα και μνήμες που αναδύονται κατά τη διαδικασία αποκατάστασης ενός αντικειμένου πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο μετά από μια καταστροφή όσο και μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής του.

Την ίδια ημέρα, σχολικές μονάδες Δημοτικού και Γυμνασίου (ώρα 10:00-11:30) θα λάβουν μέρος σε εργαστήρι, με τίτλο «Μικροί συντηρητές της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, εμπνευσμένων από πρακτικές εργασίας των συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ευθύνη που έχουμε όλοι για τη φροντίδα και τον σεβασμό της.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, για το εργαστήρι ενηλίκων μπορείτε να επικοινωνήσετε, στο τηλέφωνο 210 3418072, ενώ για το εργαστήρι σχολικών ομάδων, στο τηλέφωνο, 210 3418058, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Κτήριο Ταύρου

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418072 | www.piop.gr