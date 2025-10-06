TAF 11 – Thessaloniki Animation Festival: Το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης

Το TAF – Thessaloniki Animation Festival, το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ animation της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 11η συνεχή χρονιά, από τις 16 έως και τις 19 Οκτωβρίου στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης – Αποθήκη Δ, με προβολές 155 ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, ειδικά αφιερώματα, master-classes, workshops και απονομή βραβείων, πάντα με ελεύθερη είσοδο.

Aπό τις 20 έως και τις 30 Οκτωβρίου, το Φεστιβάλ θα συνεχιστεί ψηφιακά σε online πλατφόρμα μέσω του tafestival.gr

Για δεύτερη χρονιά, το TAF είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι βρίσκεται στη λίστα των Qualifying Festivals για τα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας εντάσσει στο πρόγραμμά του ταινίες βρετανικής παραγωγής, οι οποίες θα διεκδικήσουν μέσω του διαγωνιστικού τμήματος του φεστιβάλ, μία θέση στη short list του παγκοσμίως καταξιωμένου βρετανικού θεσμού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το TAF συγκεντρώνει περισσότερες από 3.300 ταινίες από 70 χώρες, από τις οποίες επιλέγονται οι καλύτερες 155 για να παρουσιαστούν στο κοινό της Θεσσαλονίκης και παγκοσμίως μέσω online πλατφόρμας. Με πρεμιέρες και πρωτότυπα αφιερώματα, το TAF προσφέρει για ακόμα μία χρονιά, μία ανεπανάληπτη εμπειρία για τους λάτρεις της Τέχνης του animation και για όσους θέλουν να την ανακαλύψουν.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Με συνέπεια στον χαρακτήρα του ως διεθνές φεστιβάλ, το TAF θα παρουσιάσει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, με ταινίες από όλο τον κόσμο, επαγγελματικές και σπουδαστικές, πολλές εκ των οποίων διαγωνίζονται στα μεγαλύτερα φεστιβάλ animation του κόσμου, όπως το ANNECY, το Animateka και το Animafest Zagreb. Είναι μεγάλη τιμή για το φεστιβάλ μας να είναι BAFTA Qualified καθώς όλες οι βρετανικές παραγωγές και συμπαραγωγές που θα συμπεριληφθούν στο διαγωνιστικό του πρόγραμμα πρόκειται να γίνουν shortlisted για τα BAFTA Awards. (Ο διεθνής διαγωνισμός περιλαμβάνει 8 διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν βραβείο 1ης, 2ης, 3ης θέσης, βραβείο Storytelling, Σπουδαστικό βραβείο, βραβείο Select Respect, βραβείο κοινού, βραβείο καλύτερου pitch (BAF) και ειδικές μνείες).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ (Greek Panorama)

Το TAF, όπως κάθε χρόνο, θα διοργανώσει ειδική προβολή για τα ελληνικά animation, με το δικό της ομότιτλο βραβείο για την Καλύτερη Ελληνική Παραγωγή.

ΠΡΟΒΟΛΗ της μεγάλου μήκους ταινίας, The Polar Bear Prince

Φέτος πρόκειται να προβληθεί η σκανδιναβικής παραγωγής ταινία The Polar Bear Prince, μία παραγωγή στην οποία συνεργάστηκε και το Ελληνικό studio animation Funny Tales. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή και σύγχρονη ταινία κινουμένων σχεδίων, εμπνευσμένη από ένα από τα πιο αγαπημένα παραμύθια της Σκανδιναβίας. Ένα παραμύθι για την αγάπη, την απληστία, το θάρρος και τα θαύματα της φύσης. Επιπλέον, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε επί σκηνής τους παραγωγούς της ταινίας οι οποίοι και θα την προλογίσουν. Η Funny Tales είναι ένα στούντιο 2D animation με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και τη διεθνή του παρουσία. Έχει παρουσιάσει τρεις φορές στο Cartoon Forum, δημιούργησε δύο παιδικές σειρές με τη Disney και τιμήθηκε με βραβείο της Disney στο Φεστιβάλ Annecy. Και συνεχίζει με νέα σειρά Occupation: Witch που έχει ήδη πάρει το πράσινο φως και ολοκλήρωσε το πιλοτικό επεισόδιο της νέας σειράς The Planet Agents. Η Funny Tales έχει προσκληθεί σε φεστιβάλ και φόρουμ animation από την Ισπανία έως την Κολομβία, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της αναγνώριση.

Αφιέρωμα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το καθιερωμένο μας ειδικό αφιέρωμα “Humans Rights Animated”, με τη συνεχή στήριξη του δικτύου οργανώσεων Select Respect, θα εμπεριέχει ταινίες animation για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ειδική Προβολή Του Προγράμματος EDUC’ABLE PLATFORM

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τη γαλλική Educ’able Platform και την οργάνωση Alcoléa & cie, πρόκειται να φιλοξενηθούν στο Φεστιβάλ εκπρόσωποι των οργανώσεων, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα παρουσιάσουν το project Educ’able, κατά τη διάρκεια του οποίου 15 νέοι από την Ελλάδα και 15 από τη Γαλλία θα έχουν εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές του κινηματογράφου, όπως επίσης και στην παραγωγή της δικής τους μικρού μήκους animation ταινίας. Επιπλέον, στο φεστιβάλ θα προβληθούν για το κοινό της Θεσσαλονίκης (αλλά και διαδικτυακά), εκτός από τις ταινίες των παιδιών, αποσπάσματα από την διαδικασία παραγωγής τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και τη Γαλλία.

Παράλληλα, το θεσμοθετημένο πλέον Balkan Animation Pitching Forum θα πραγματοποιηθεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά, στον χώρο του φεστιβάλ, φέρνοντας κοντά τους δημιουργούς με παραγωγούς και experts της βιομηχανίας.

Οι συμμετέχοντες του Pitching Forum θα έχουν την ευκαιρία για networking, σεμινάρια, καθώς επίσης να συζητήσουν και να παρουσιάσουν το πρότζεκτ τους σε σημαντικούς παράγοντες της εγχώριας και διεθνούς βιομηχανίας. Όπως κάθε χρόνο, τα μέλη της επιτροπής να αποτελούνται από εκπροσώπους του ΕΚΚΟΜΕΔ Creative Greece, του Enterprise Greece, του Film Office (Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων ASIFA Hellas.

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής θα είναι αφιερωμένα στους μικρούς μας φίλους με το παιδικό πρόγραμμα TAF Kids. Τα πρωινά της Πέμπτης και της Παρασκευής 16 και 17 Οκτώβρη, το TAF θα επισκεφτούν σχολικές τάξεις, με τις μαθήτριες και τους μαθητές να παρακολουθούν επιλεγμένες ταινίες ποικίλης θεματολογίας, κατάλληλες για παιδιά, και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις.

ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Στην 11η διοργάνωσή μας υποδεχόμαστε μια πληθώρα διεθνών και εγχώριων καλλιτεχνών που θα μας μυήσουν με Masterclasses στα μυστικά της τέχνης του Animation.

● Ο Ολλανδός Peer Lemmers, Επικεφαλής στην AULA Creative με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του κινηματογράφου, των οπτικών εφέ (VFX) και του animation για βιντεοπαιχνίδια, θα μοιραστεί τη θεωρία και την προσέγγιση που έχει αναπτύξει για τη δημιουργία καθηλωτικών animation ερμηνειών σε τετράποδα και ιπτάμενα πλάσματα.

● Η πολυβραβευμένη Ελληνοκαναδή Stephie Theodora, σεναριογράφος και συνεργάτης κορυφαίων στούντιο όπως τα Disney, Netflix, Warner Brothers και Cartoon Network θα μας παρουσιάσει την εμπειρία της, καθοδηγώντας μας, μέσα από ένα συνεργατικό εργαστήριο όπου θα γράψουμε, θα ξαναγράψουμε και θα παρουσιάσουμε ιδέες σε πραγματικό χρόνο.

● Η Βραζιλιάνα Sophia Bahia, καλλιτέχνης και παραγωγός, έχει εργαστεί στην παγκοσμίως γνωστή σειρά Rick and Morty, και είναι δημιουργός τoυ Gambi, ενός δημιουργικού συστήματος σχεδιασμένο για να κάνει το animation πιο αποτελεσματικό και συνεργατικό, ειδικά για ομάδες με περιορισμένο προϋπολογισμό, θα μας μιλήσει για το πώς γίνεται να δημιουργείς animation με περιορισμένα μέσα.

● Η Alexandra Hroncová, distribution manager και festival strategist θα μας καθοδηγήσει μέσα από τους βασικούς κανόνες υποβολής μίας ταινίας να μοιραστούμε πρακτικές συμβουλές και μικρά μυστικά, και θα μας προσφέρει πολύτιμες προτάσεις και γνώσεις για το πώς να φτάσει μια ταινία στο κοινό που της αξίζει.

● Η Ivana Savova, σκηνοθέτης και animator από τη Βουλγαρία θα μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε πώς το animation δημιουργεί ένταση, χτίζοντας και απελευθερώνοντας την προσδοκία, χρησιμοποιώντας πειραματικές προσεγγίσεις που βασίζονται στη φαντασία και σε καινοτόμες τεχνικές animation.

● Η Λίλιαν Τσιαβού Executive, Academic και Career Coach και η Δώρα Πλαγιώτη, σύμβουλος ψυχικής υγείας, θα μας μιλήσουν για το CINEMATHERAPY και το πώς ενισχύεται η αυτογνωσία ως προς τη δημιουργική διαδικασία, και πώς ο καλλιτέχνης μπορεί να συνδεθεί με το κοινό του, ώστε αυτό να καταλάβει τι το κινητοποιεί, χωρίς να μπει σε διαδικασία ψυχοθεραπευτικής ενδοσκόπησης,

και τέλος,

● Ο Γιώργος Ζεστανάκης, σχεδιαστής παιχνιδιών, παραγωγός και συνιδρυτής του Chronoscope VR, θα μοιραστεί με το κοινό του TAF τη διαδρομή του από motion designer, στη θέση του Creative Director του καναλιού The Armchair Historian στο YouTube, μέχρι τη δημιουργία του Pin the Past, ενός ψηφιακού παιχνιδιού ιστορίας και γεωγραφίας.

Στο TAF 11 θα βρίσκονται επίσης ο Αμερικανός παραγωγός, filmmaker και σκηνοθέτης John Osborne, ο βραβευμένος σκηνοθέτης και ιδρυτής του AmDocs Festival Teddy Grouya, η εκπαιδευτικός και Dramatherapist Δήμητρα Μιχελή, η σχεδιάστρια και animator Άννα Οικονόμου, και η παραγωγός Viviane Vanfleteren.

Το πλήρες πρόγραμμα του TAF 11 σας περιμένει στην επίσημη ιστοσελίδα του

Το TAF 11 – Thessaloniki Animation Festival διοργανώνεται από την AddArt ΑΜΚΕ και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Online: 20-30 Οκτωβρίου – tafestival.gr